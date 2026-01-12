Bruch an Hauptwasserleitung sorgte für Einsatz

Aufregung für die Bewohner im Mariahilfpark in der Tiroler Landeshauptstadt zu Wochenbeginn. In der Nacht auf Montag kam es zu einem Wasserrohrbruch an der Hauptwasserleitung. Die rund 80 Betroffenen wurden mit Trinkwasserpaketen versorgt.
„Der Alarm ging um 1.45 Uhr über die Leitstelle Tirol bei uns ein“, heißt es von den IKB in einer Aussendung. Betroffen war der Bereich rund um den Mariahilfpark 1 in Innsbruck. Dort sei eine „Hauptleitung mit DN 150“ gebrochen. Weiters heißt es, dass „der Mariahilfpark einspurig befahrbar ist, der Verkehr wird wechselseitig händisch geregelt“. Laut der Polizei kam es durch den Rohrbruch auch zu einer Überschwemmung der Fahrbahn.
Reparaturen dauern bis in den Abend
Aller Voraussicht nach dauern die Reparaturarbeiten noch bis Montagabend an. „Während der Unterbrechung der Wasserversorgung können sich die betroffenen Anrainer Trinkwasserpakete vom IKB-Team bei der Polizeistation Hötting/Mariahilfpark abholen“, so Pressesprecher Philipp Schulter.
