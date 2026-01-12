Bruch an Hauptwasserleitung sorgte für Einsatz

„Der Alarm ging um 1.45 Uhr über die Leitstelle Tirol bei uns ein“, heißt es von den IKB in einer Aussendung. Betroffen war der Bereich rund um den Mariahilfpark 1 in Innsbruck. Dort sei eine „Hauptleitung mit DN 150“ gebrochen. Weiters heißt es, dass „der Mariahilfpark einspurig befahrbar ist, der Verkehr wird wechselseitig händisch geregelt“. Laut der Polizei kam es durch den Rohrbruch auch zu einer Überschwemmung der Fahrbahn.