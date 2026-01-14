Vorteilswelt
„Flieg hoch, Papa“

Snowboard-Pionier tot: Sohn postet rührende Worte

Wintersport
14.01.2026 12:43
Ueli Kestenholz starb im Alter von 50 Jahren.
Ueli Kestenholz starb im Alter von 50 Jahren.(Bild: GEPA)

Nach dem Tod des Schweizer Snowboard-Pioniers Ueli Kestenholz meldet sich nun sein Sohn Kalani öffentlich zu Wort. Mit einem emotionalen Posting verabschiedet sich der 16-Jährige von seinem Papa.

„Flieg hoch, Papa. Wir vermissen dich“, schreibt Kalani Kestenholz, selbst leidenschaftlicher Snowboarder, in seiner Instagram-Story zu einem Bild, das ihn gemeinsam mit seinem Vater und seinem sieben Jahre jüngeren Bruder auf einem Podest zeigt.

Kalani Kestenholz (re.) mit seinem Papa und seinem jüngeren Bruder
Kalani Kestenholz (re.) mit seinem Papa und seinem jüngeren Bruder(Bild: instagram.com/kalanikestenholz, Krone KREATIV)

Lawinenunglück im Lötschental 
Der 50-jährige Kestenholz war bei einem Lawinenunglück am Sonntag im Lötschental ums Leben gekommen. Wie die Walliser Kantonspolizei mitteilte, befanden sich gegen Mittag ein Snowboarder und ein Skifahrer in der Ostflanke vom Hockuchriz, als sich auf rund 2400 Metern Höhe eine Lawine löste und den Snowboarder verschüttete. Der Skifahrer habe sich in Sicherheit bringen können.

Der verletzte Mann, ein 50-jähriger Schweizer, sei ins Spital Visp und anschließend ins Spital Sitten geflogen worden, wo er verstarb. Swiss-Ski bestätigte den Tod von Kestenholz.

Snowboard-Aushängeschild
Die Snowboard-Szene trauert um einen ihrer bekanntesten Sportler. Der Berner war während seiner Zeit als Spitzensportler einer der Aushängeschilder der alpinen Snowboard-Fahrer. Seinen größten Erfolg feierte er bei den Olympischen Spielen 1998 in Nagano mit dem Gewinn der Bronzemedaille im Parallel-Riesenslalom.

