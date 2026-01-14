China-Hersteller legt in Österreich um 75% zu!

Für 2026 ist für Dzihic das nächste große Ziel klar: erstmals fünfstellige Zulassungszahlen. „Wir wollen den letzten Schritt zur echten Volumenmarke machen. Beim Erreichen dieses Ziels werden uns unsere 50 Händler-Standorte, der Produktionsstart in Ungarn im zweiten Quartal mit dem Stahl von der voestalpine und das weiterwachsende Modellportfolio Rückenwind verleihen.“