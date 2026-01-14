Vorteilswelt
Schlägt immer mehr ein

China-Hersteller legt in Österreich um 75% zu!

Motor
14.01.2026 13:03
(Bild: AFP)

In der Zulassungsstatistik 2025 fällt ein chinesischer Hersteller besonders auf: BYD steigerte sich um 75 Prozent und erzielte damit dir größte Steigerung aller Importeure – vor Cupra mit plus 66,9 Prozent.

BYD war 2025 in Österreich erneut der am stärksten wachsende Hersteller unter den Top-35-Marken. Insgesamt wurden fast 7000 BYD-Fahrzeuge neu zum Verkehr zugelassen – rund 3000 mehr als 2024.

Managing Director Danijel Dzihic sieht BYD damit „endgültig in Österreich angekommen“. Neben den Elektro-Modellen Sealion 7 und Seal U war besonders das Plug-in-Hybrid-SUV Seal U DM-i gefragt: Mit knapp 1600 Stück war es sogar Österreichs erfolgreichster Plug-in-Hybrid-Pkw.

Für 2026 ist für Dzihic das nächste große Ziel klar: erstmals fünfstellige Zulassungszahlen. „Wir wollen den letzten Schritt zur echten Volumenmarke machen. Beim Erreichen dieses Ziels werden uns unsere 50 Händler-Standorte, der Produktionsstart in Ungarn im zweiten Quartal mit dem Stahl von der voestalpine und das weiterwachsende Modellportfolio Rückenwind verleihen.“

Zusätzlich startet BYD 2026 den Ausbau eines eigenen „Flash Charging“-Megawatt-Ladenetzwerk in Europa und Österreich mit bis zu 1000 kW Ladeleistung. Dafür werden ab sofort über 100 Standorte gesucht – Bewerbungen werden angenommen. Dank 400 kWh großer LFP-Pufferspeicher ist eine Ladeleistung von 1000 kW überall zu realisieren – selbst dann, wenn die Anschlussleistung am Standort nur 100 kW beträgt.

