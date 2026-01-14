China-Hersteller legt in Österreich um 75% zu!

In der Zulassungsstatistik 2025 fällt ein chinesischer Hersteller besonders auf: BYD steigerte sich um 75 Prozent und erzielte damit dir größte Steigerung aller Importeure – vor Cupra mit plus 66,9 Prozent.
BYD war 2025 in Österreich erneut der am stärksten wachsende Hersteller unter den Top-35-Marken. Insgesamt wurden fast 7000 BYD-Fahrzeuge neu zum Verkehr zugelassen – rund 3000 mehr als 2024.
Managing Director Danijel Dzihic sieht BYD damit „endgültig in Österreich angekommen“. Neben den Elektro-Modellen Sealion 7 und Seal U war besonders das Plug-in-Hybrid-SUV Seal U DM-i gefragt: Mit knapp 1600 Stück war es sogar Österreichs erfolgreichster Plug-in-Hybrid-Pkw.
Für 2026 ist für Dzihic das nächste große Ziel klar: erstmals fünfstellige Zulassungszahlen. „Wir wollen den letzten Schritt zur echten Volumenmarke machen. Beim Erreichen dieses Ziels werden uns unsere 50 Händler-Standorte, der Produktionsstart in Ungarn im zweiten Quartal mit dem Stahl von der voestalpine und das weiterwachsende Modellportfolio Rückenwind verleihen.“
Zusätzlich startet BYD 2026 den Ausbau eines eigenen „Flash Charging“-Megawatt-Ladenetzwerk in Europa und Österreich mit bis zu 1000 kW Ladeleistung. Dafür werden ab sofort über 100 Standorte gesucht – Bewerbungen werden angenommen. Dank 400 kWh großer LFP-Pufferspeicher ist eine Ladeleistung von 1000 kW überall zu realisieren – selbst dann, wenn die Anschlussleistung am Standort nur 100 kW beträgt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.