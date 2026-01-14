„Wir können uns derzeit nur selbst schlagen“

Den Ball mit der Brust gestoppt, danach vier Spieler ausgetanzt und die Kugel eiskalt mit links ins rechte Eck zum 3:1-Endstand bei Reggiana eingenetzt. „Das kam für mich schon ein bisschen unerwartet, so ein Tor habe ich das letzte Mal in der Schwechater Jugend geschossen“, lacht Michael Svoboda. Der mit Venezia in der Serie B nicht zu halten ist, in acht Partien jubelte man über sieben Dreier, zuletzt gab’s vier Siege in Folge. „Wir spielen konsequenter, machen wenige Fehler. Das Team hat sich gefunden, die Neuzugänge sind jetzt im Flow“, lobt der 27-Jährige. Der seinem Körper viel Aufmerksamkeit schenkt, Ende des Jahres für eine Knie-Therapie nach Hamburg reiste. Der Wiener fühlt sich sehr fit und wird für die hohen Saisonziele auch unbedingt gebraucht.