Vier Narren feiern drei Jahrzehnte Faschingsspaß

Es beichtet Gottfried Stöckl (64), der im ersten Jahr sogar ins Schlagzeug haute. „Ich war immer der Textgigant, das Einstudieren der Texte sorgte sogar für kleinere Ehekrisen mit meiner Gerhild.“ Er war als Herbert Kickl, Alfons Haider, im Vorjahr als vatikanischer Geistlicher und mehr zu sehen. Heute sieht Stöckl die Bühne entspannter: „Ich ändere Texte spontan ab, das kann immer passieren.“ Heuer liefert er sich bei der Nummer „Alles Bio“ ein heißes Gefecht mit Spiel-Gattin Sabrina Nedved und Sohn Paul als Kellner.