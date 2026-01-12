Volkskundemuseum Graz: Das Kultur-Stiefkind

Demoschilder, Corona-Masken, Dirndlschürzen

Eines von Johlers Steckenpferden ist die Erforschung der Alltagskultur. Und so hat sie die Sammlung des Volkskundemuseums um Demoschilder, Corona-Masken, Dirndlschürzen, die viel Gesellschaftskritik verbreiten, und einiges an Videomaterial erweitert. Auseinandersetzungen mit Migration, Mobilität und Erinnerungskultur erweitern mittlerweile die Dauerausstellung, und zahlreiche Diskussionsveranstaltungen sowie Kuratorenführungen und -gespräche haben ein treues Stammpublikum geschaffen. Kurz gesagt: Das lange im Dornröschenschlaf befindliche Volkskundemuseum befand sich auf einem guten Weg zu einem lebendigen Ort der Auseinandersetzung.