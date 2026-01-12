Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Abgang reißt Lücke auf

Volkskundemuseum Graz: Das Kultur-Stiefkind

Steiermark
12.01.2026 08:00
Birgit Johler wechselt nach Wien.
Birgit Johler wechselt nach Wien.(Bild: UMJ/J. J. Kucek)

Das Grazer Volkskundemuseum wurde mit Stübing zusammengelegt, bekommt durch die Sparmaßnahmen mehr Schließtage und verliert mit Birgit Johler eine treibende Kraft.

0 Kommentare

Lange hat dem Volkskundemuseum der Mief des Rückständigen, der verstaubten Brauchtumsverklärung angehaftet. Erst in den vergangenen Jahren ist durch Kuratorinnen wie Eva Kreissl und vor allem durch Birgit Johler (die seit 2019 am Haus ist) eine Wandlung eingetreten. Die Volkskunde, die offiziell längst unter dem Begriff Europäische Ethnologie firmiert, wurde ins Heute geholt, aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen spielen eine zumindest ebenso bedeutende Rolle wie der Blick zurück.

Brauchtum wird ganz ohne Verklärung auf seine Wurzeln abgeklopft, wobei oft Überraschendes zutage tritt. Beispiele dafür sind etwa der neu aufgestellte Trachtensaal oder die hochinteressante Kreuzstichausstellung.

Dinosaurier-Szenerie in der Kreuzstichausstellung
Dinosaurier-Szenerie in der Kreuzstichausstellung(Bild: UMJ/J. J. Kucek)

Demoschilder, Corona-Masken, Dirndlschürzen
Eines von Johlers Steckenpferden ist die Erforschung der Alltagskultur. Und so hat sie die Sammlung des Volkskundemuseums um Demoschilder, Corona-Masken, Dirndlschürzen, die viel Gesellschaftskritik verbreiten, und einiges an Videomaterial erweitert. Auseinandersetzungen mit Migration, Mobilität und Erinnerungskultur erweitern mittlerweile die Dauerausstellung, und zahlreiche Diskussionsveranstaltungen sowie Kuratorenführungen und -gespräche haben ein treues Stammpublikum geschaffen. Kurz gesagt: Das lange im Dornröschenschlaf befindliche Volkskundemuseum befand sich auf einem guten Weg zu einem lebendigen Ort der Auseinandersetzung.

Doch nun befürchtet nicht nur Johler einen Rückschritt. Sie selbst wechselt im Februar ans Heeresgeschichtliche Museum in Wien, wo sie im Rahmen der Neuaufstellung den Bereich Ausstellungen leiten wird. Mit Claudia Unger, die als Kulturstadträtin in die Politik zurückkehrte, verlor das Museum bereits im vergangenen Jahr eine Chefin, die vieles ermöglichte.

Lesen Sie auch:
Claudia Unger und Kurt Hohensinner
Riegler-Nachfolgerin
Grazer ÖVP kürt Claudia Unger zur neuen Stadträtin
19.09.2025

Seit November 2025 ist das Volkskundemuseum nun Teil des Österreichischen Freilichtmuseum Stübing. Die Leitung hat Michaela Steinböck-Köhler inne. Dass sich diese Zusammenführung und die Sparmaßnahmen mit zusätzlichen Schließtagen auf die Zukunft des Standorts in der Paulustorgasse nicht unbedingt positiv auswirken, darf befürchtet werden.

Porträt von Michaela Reichart
Michaela Reichart
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Jennifer Lawrence kam im Naked-Dress und legte den Wow-Auftritt des Abends hin!
Golden-Globes-Roben
Jennifer Lawrence stahl im Naked-Dress allen Show
Johanna Mikl-Leitner: „Wien hat einen jahrzehntelang gut funktionierenden gemeinsamen Weg ...
Gastpatienten-Streit
Mikl-Leitner fordert nun Millionen aus Wien zurück
82. Bauernbundball
Mikl-Leitner: „Heimat ist Teil unserer Identität!“
Ein neues Video zeigt die tödlichen Schüsse auf Renee Good in Minneapolis – und die Sekunden ...
Schüsse in Minneapolis
Neues Video zeigt letzte Momente von Renee Good
Der deutsche Satiriker El Hotzo hat in einem Interview über Untreue gesprochen.
„Falsch eingeschätzt“
Satiriker El Hotzo: Bekenntnis zu Untreue „Fehler“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
161.378 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Oberösterreich
Drei Ärztinnen ordinieren bis 2028 im Container
145.423 mal gelesen
Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) mit den drei Ärztinnen Katrin Ritzberger, Anna ...
Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
139.449 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf