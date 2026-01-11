Weniger Bürokratie: Jede Woche eine Hürde abbauen

Erleichterungen bei der Jagdprüfung in Tirol

Und so hat Mattle bereits in der ersten Jänner-Woche wieder Nägel mit Köpfen gemacht und Verwaltungsvereinfachungen beim Zugang zur Jagdprüfung beauftragt. Wer in Tirol für eine Jagdprüfung zugelassen werden möchte, musste bisher eine Kopie der Geburtsurkunde vorlegen. Dies wird nun im Rahmen des Tirol Konvents – so der Namen des Programmes – vereinfacht: Für angehende Jäger entfällt der Gang zur Gemeinde künftig gänzlich. Damit die Geburtsurkunde bei der Gemeinde nicht mehr extra beantragt und vorgelegt werden muss, werden die rechtlichen Bestimmungen geändert. Künftig ist – ergänzend zur Teilnahmebestätigung am Ausbildungslehrgang – lediglich ein amtlicher Lichtbildausweis wie Pass, Personalausweis oder Führerschein vorzulegen.