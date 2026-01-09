Alessandor Cacciola wird neuer Air & Sea-Chef

Der für Heinz Senger-Weiss Ende 2019 ins Unternehmen geholte Air & Sea-Experte Lothar Thoma verlässt mit 31. März aus persönlichen Gründen das Lauteracher Transport- und Logistikunternehmen Gebrüder Weiss. Der Aufsichtsrat hat Alessandro Cacciola als neues Mitglied der Geschäftsleitung bestellt.
Alessandro Cacciola übernimmt mit Wirkung zum 1. März die Verantwortung für den Geschäftsbereich Air & Sea. „Mit ihm gewinnen wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit, die alle Voraussetzungen mitbringt, um einerseits für Kontinuität, aber andererseits auch für neue Impulse bei Gebrüder Weiss zu sorgen“, erklärte Wolfgang Niessner, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Gebrüder Weiss. „Gemeinsam mit ihm wollen wir unseren wachsenden Air & Sea-Bereich weiter stärken und unsere Services global und zukunftsorientiert ausbauen.“
Langjährige Erfahrung
Alessandro Cacciola verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der internationalen Logistik. Seine berufliche Laufbahn begann er beim Logistikdienstleister Dachser, wo er mehrere europäische Vertriebs- und Führungspositionen innehatte. 2019 wechselte Cacciola in den Vorstand der Andreas Schmid Group und übernahm anschließend den Vorstandsvorsitz. Zuletzt verantwortete er dort eine umfassende Neustrukturierung.
