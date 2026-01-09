Alessandor Cacciola wird neuer Air & Sea-Chef

Alessandro Cacciola übernimmt mit Wirkung zum 1. März die Verantwortung für den Geschäftsbereich Air & Sea. „Mit ihm gewinnen wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit, die alle Voraussetzungen mitbringt, um einerseits für Kontinuität, aber andererseits auch für neue Impulse bei Gebrüder Weiss zu sorgen“, erklärte Wolfgang Niessner, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Gebrüder Weiss. „Gemeinsam mit ihm wollen wir unseren wachsenden Air & Sea-Bereich weiter stärken und unsere Services global und zukunftsorientiert ausbauen.“