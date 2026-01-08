Vorteilswelt
Leichte Verletzungen

Lenkerin prallte bei A14-Auffahrt gegen Leitplanke

Vorarlberg
08.01.2026 13:55
Die Verletzte wurde mit der Rettung ins Dornbirner Stadtspital gebracht.
Die Verletzte wurde mit der Rettung ins Dornbirner Stadtspital gebracht.(Bild: Stadt Dornbirn / Lisa Mathis)

Leichte Verletzungen zog sich eine 36-jährige Pkw-Lenkerin am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr zu. Als sie bei der Anschlussstelle Dornbirn Nord auf die Autobahn fahren wollte, touchierte sie die linke Leitschiene und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. 

Das Auto wurde nach rechts geschleudert und kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Die 36-Jährige erlitt bei dem Unfall Kopf- sowie Nackenverletzungen. Nach der Erstbehandlung vor Ort wurde sie in das Dornbirner Stadtspital gebracht. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die Autobahnauffahrt war für 60 Minuten gesperrt, da die Unfallstelle nur erschwert passierbar war.

Vorarlberg
