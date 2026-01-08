Lenkerin prallte bei A14-Auffahrt gegen Leitplanke

Das Auto wurde nach rechts geschleudert und kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Die 36-Jährige erlitt bei dem Unfall Kopf- sowie Nackenverletzungen. Nach der Erstbehandlung vor Ort wurde sie in das Dornbirner Stadtspital gebracht. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die Autobahnauffahrt war für 60 Minuten gesperrt, da die Unfallstelle nur erschwert passierbar war.