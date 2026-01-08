Lenkerin prallte bei A14-Auffahrt gegen Leitplanke

„Langsam habe ich genug von den dritten Plätzen“
Leichte Verletzungen zog sich eine 36-jährige Pkw-Lenkerin am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr zu. Als sie bei der Anschlussstelle Dornbirn Nord auf die Autobahn fahren wollte, touchierte sie die linke Leitschiene und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug.
Das Auto wurde nach rechts geschleudert und kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Die 36-Jährige erlitt bei dem Unfall Kopf- sowie Nackenverletzungen. Nach der Erstbehandlung vor Ort wurde sie in das Dornbirner Stadtspital gebracht. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die Autobahnauffahrt war für 60 Minuten gesperrt, da die Unfallstelle nur erschwert passierbar war.
