Weber: „Jeder sollte ein warmes Zuhause haben“

Klar gegen die für 2026 angekündigten Kürzungen der Beratungs- und Betreuungsangebote sprechen sich die Verantwortlichen der ARGE Wohnungslosenhilfe aus. „Gerade im Bereich der Wohnungslosenhilfe ist es in den vergangenen Jahren immer gelungen, einrichtungsübergreifend und in guter Abstimmung mit der Verwaltung und der Politik geeignete Strategien und Maßnahmen zu entwickeln, um auf der einen Seite eine drohende Wohnungslosigkeit präventiv zu verhindern und auf der anderen Seite Menschen so rasch wie möglich wieder in geeigneten Wohnraum zu begleiten“, heißt es in einem Schreiben. Seit 20 Jahren sei sich das Vorarlberger Modell der Delogierungsprävention bereits bewährt, mit der Initiative „Sozialen Netzwerk Wohnen“ habe Vorarlberg zudem eines der ersten „Housing-First-Projekte“ in Österreich etabliert.