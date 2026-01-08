Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gegen Obdachlosigkeit

Weber: „Jeder sollte ein warmes Zuhause haben“

Vorarlberg
08.01.2026 17:55
Die Vorarlberger Projekte gegen Obdachlosigkeit haben sich in den vergangenen Jahren gut ...
Die Vorarlberger Projekte gegen Obdachlosigkeit haben sich in den vergangenen Jahren gut bewährt.(Bild: Andi Schiel)

Die Zuständigen der ARGE Wohnungslosenhilfe und die Grünen kritisieren die Sparmaßnahmen der Landesregierung in Bezug auf wohnungslose Menschen. Der Obdachlosigkeit müsse weiterhin aktiv vorgebeugt werden.

0 Kommentare

Klar gegen die für 2026 angekündigten Kürzungen der Beratungs- und Betreuungsangebote sprechen sich die Verantwortlichen der ARGE Wohnungslosenhilfe aus. „Gerade im Bereich der Wohnungslosenhilfe ist es in den vergangenen Jahren immer gelungen, einrichtungsübergreifend und in guter Abstimmung mit der Verwaltung und der Politik geeignete Strategien und Maßnahmen zu entwickeln, um auf der einen Seite eine drohende Wohnungslosigkeit präventiv zu verhindern und auf der anderen Seite Menschen so rasch wie möglich wieder in geeigneten Wohnraum zu begleiten“, heißt es in einem Schreiben. Seit 20 Jahren sei sich das Vorarlberger Modell der Delogierungsprävention bereits bewährt, mit der Initiative „Sozialen Netzwerk Wohnen“ habe Vorarlberg zudem eines der ersten „Housing-First-Projekte“ in Österreich etabliert.

„Dass nun im Bereich der ambulanten Beratung und Betreuung massiv eingespart wird, ist ein herber Schlag und wirft uns in der Entwicklung um Jahre zurück“, klagen die Zuständigen der ARGE Wohnungslosenhilfe. Die in der aktuellen Debatte viel diskutierten Strukturkosten seien keine optionalen Ausgaben, sondern vielmehr „die Grundlage für stabile, qualitätsgesicherte und verlässliche Unterstützungsstrukturen“.

Bernie Weber von den Grünen.
Bernie Weber von den Grünen.(Bild: Grüne Vorarlberg)

Druck vom Land, die Teilzeitstellen abzubauen
Zudem gebe seitens des Sozialfonds einen starken Druck, die Zahl der Teilzeit-Beschäftigungsverhältnisse zu reduzieren – die Beratungsstellen aber würden die vorhandenen Mitarbeiter benötigen, um tägliche Öffnungszeiten, schnelle Interventionen und aufsuchende Arbeit anbieten zu können. Auch mögliche Ausfälle könne ein großes Team besser kompensieren. Rückendeckung gibt es von den Grünen. Deren Wohnbausprecher Bernie Weber kritisiert die geplanten Kürzungen scharf und fordert die schwarz-blaue Landesregierung auf, ausreichend Mittel für Menschen in Notlagen bereitzustellen: „In Vorarlberg soll jeder ein warmes und sicheres Zuhause haben.“ Gerade die ambulante Beratung sei entscheidend, um Wohnungslosigkeit zu verhindern und teure Folgekosten zu vermeiden. „Jeder Euro, der hier investiert wird, spart später ein Vielfaches!“ Die Strukturkosten seien alternativlos und Grundlage für eine entsprechende Unterstützung.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-9° / -0°
Symbol Schneefall
Bludenz
-7° / 1°
Symbol Schneefall
Dornbirn
-7° / 1°
Symbol Schneefall
Feldkirch
-7° / 1°
Symbol Schneefall

krone.tv

Talk im „Stadtlabor“:
Wien – eine Stadt als Materiallager der Zukunft
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Video wirft Fragen auf
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
Ein Demonstrant steht in Abdanan auf dem bei den Protesten verstreuten Reis.
Wut im ganzen Land
Proteste im Iran: „System lässt Menschen hungern“
Der ukrainische Präsident zu Besuch in Nikosia
Selenskyj optimistisch
Kriegsende noch in diesem Halbjahr möglich
Jenes gemauerte Hakenkreuz, das in einer Schule angefertigt wurde, sorgt für Empörung.
Ermittlungen laufen
Hakenkreuz in Schule: Lehrer hat jetzt gekündigt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
126.051 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
118.433 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
111.865 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Mehr Vorarlberg
Gegen Obdachlosigkeit
Weber: „Jeder sollte ein warmes Zuhause haben“
Video nach Knie-OP
Liensberger postet ihre „ersten Schritte …“
1+1 Ticket gratis
Das Finale von MEHR LEBEN HNDBL3BEAT live erleben!
Megaauftrag in Mexiko
Vorarlberger bauen größte urbane Seilbahn der Welt
Nächste Podest, aber:
„Langsam habe ich genug von den dritten Plätzen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf