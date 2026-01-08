Pkw-Lenker streift Radlerin mit Seitenspiegel

„Langsam habe ich genug von den dritten Plätzen“
Nächste Podest, aber:
Leicht verletzt wurde eine 31-jährige Radfahrerin am Dreikönigstag in Rankweil. Sie kam zu Sturz, als ein unbekannter Autofahrer an ihr vorbeifuhr und sie dabei mit dem Seitenspiegel erfasste.
Als sich der Unfall gegen 12.30 Uhr ereignete, war die Radlerin auf der Stiegstraße in Richtung Sulz unterwegs. Die Polizei sucht nach dem unbekannten Lenker sowie Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Bei dem Fahrzeug dürfte es sich um ein dunkles Auto, möglicherweise einen SUV handeln.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.