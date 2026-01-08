Pkw-Lenker streift Radlerin mit Seitenspiegel

Als sich der Unfall gegen 12.30 Uhr ereignete, war die Radlerin auf der Stiegstraße in Richtung Sulz unterwegs. Die Polizei sucht nach dem unbekannten Lenker sowie Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Bei dem Fahrzeug dürfte es sich um ein dunkles Auto, möglicherweise einen SUV handeln.