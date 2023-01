Beliebter Wimmerlift ist Geschichte

Dieser Lift, er war der Mittelpunkt ihres Lebens. Fünf Jahrzehnte haben Roswitha und Sepp Wimmer mit der Anlage in Eggersdorf bei Graz Generationen von Steirern das Skifahren quasi direkt vor der Haustür ermöglicht. Für Anfänger bot der Wimmerlift eine Möglichkeit, um den Sport auf zwei Brettern zu lernen. Dieses Szenario beschreibt auch Roswitha Wimmers Rückblick: „So viele Kinder haben hier die ersten Erfahrungen im Schnee gemacht. Die Freude in ihren Gesichtern war für mich das Schönste“, sagt die 57-Jährige. Wehmut schwingt in ihren Worten mit, auch wenn der Schlussstrich schon länger feststand.