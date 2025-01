Warum viele Skigebiete der Geschichte angehören

Sie sind für viele Steirer und Steirerinnen nur noch Kindheitserinnerungen: eine Vielzahl an aufgelassenen Skigebieten, quer über das Land verteilt. Aber was sind die Geschichten dahinter? Erst seit 2023 zählen die Wimmerlifte in Purgstall bei Eggersdorf zu der Liste. Die Schneelage auf 500 Höhenmeter zwang sie zum Aufgeben, erzählt Roswitha Wimmer: „Man kann das Geld schon hineinpumpen, aber die Kälte kann man sich nicht kaufen.“