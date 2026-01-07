Deutliche Niederlage im ersten Spiel des Jahres

In der Zweiten Bundesliga mussten die Dornbirn Lions im ersten Spiel des Jahres eine empfindliche 64:104 (31:56)-Heimniederlage gegen Vienna United einstecken. Dabei waren die mit einigen angeschlagenen Spielern in die Partie gegangenen Messestädter gegen den Tabellendritten der Conference East von Beginn an im Hintertreffen, mussten die starken Hauptstädter immer weiter davonziehen lassen. Einzig Kapitän Kofi Hamilton glänzte mit 33 Punkten.