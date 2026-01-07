Deutliche Niederlage im ersten Spiel des Jahres

Die Dornbirn Lions hatten einen holprigen Auftakt in das neue Jahr in der zweiten Basketball Bundesliga. Im ersten Spiel 2026 musste das Team von Coach Kostas Papavasileiou mit einer deutlichen Niederlage gegen Vienna United vom Parkett. Weiter geht es am Sonntag bei Rapid Wien.
In der Zweiten Bundesliga mussten die Dornbirn Lions im ersten Spiel des Jahres eine empfindliche 64:104 (31:56)-Heimniederlage gegen Vienna United einstecken. Dabei waren die mit einigen angeschlagenen Spielern in die Partie gegangenen Messestädter gegen den Tabellendritten der Conference East von Beginn an im Hintertreffen, mussten die starken Hauptstädter immer weiter davonziehen lassen. Einzig Kapitän Kofi Hamilton glänzte mit 33 Punkten.
Weiter geht es für den Ländle-Klub, der in der Conference West auf dem sechsten Platz liegt und den Abstand auf die Playoff-Plätze nicht zu weit anwachsen lassen will, am Sonntag bei Aufsteiger Rapid Wien.
