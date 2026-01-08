Vorteilswelt
Kontrollen im Ländle

Lkw-Lenker-Duo manipulierte Fahrerkarten

Chronik
08.01.2026 12:15
Bei den Ruhezeiten für Lkw-Fahrer wird immer wieder getrickst.
Bei den Ruhezeiten für Lkw-Fahrer wird immer wieder getrickst.(Bild: P. Huber)

Am Montag haben Beamte der Autobahnpolizei Bludenz einen Tiertransporter kontrolliert. Dabei trat zutage, dass die beiden Fahrer es mit den Ruhezeiten nicht sonderlich genau genommen hatten.

Überprüft wurde der mit 150 – vorwiegend heimischen – Kälbern beladene Tiertransporter in Nüziders. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die beiden Insassen häufig als sogenannte Mehrfahrerbesatzung unterwegs waren. Bei einer Mehrfahrerbesatzung ist keine 45-minütige Pause nach viereinhalb Stunden Lenkzeit erforderlich, da diese Ruhezeit auch auf dem Beifahrersitz verbracht werden darf.

Ohne eingelegte Fahrerkarte Lkw bewegt
Bei der Auswertung der Fahrerkarten und des Kontrollgerätes wurde festgestellt, dass die Lenker ihre Fahrerkarten wiederholt aus dem Kontrollgerät entnommen und anschließend die Ruhezeiten eingetragen hatten. Nach Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestruhezeit von neun Stunden legten sie die Fahrerkarten wieder ein, ergänzten manuell die Ruhezeiten und setzten die Fahrt fort. Die Autobahnpolizisten konnten nachweisen, dass der Lkw während dieser angeblichen Ruhezeiten mehrfach kurz bewegt wurde – und zwar ohne eingelegte Fahrerkarte. Dies stellt einen klaren Verstoß gegen die gesetzlichen Bestimmungen dar.

Sicherheitsleistung in Höhe von 6000 Euro
Es besteht folglich der Verdacht, dass die Lenker vorsätzlich falsche Ruhezeiten dokumentiert haben. Sie werden daher bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt. Aufgrund der festgestellten Verstöße wurde von den Lenkern vor Weiterfahrt eine Sicherheitsleistung in Höhe von insgesamt rund 6000 Euro eingehoben.

