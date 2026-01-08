Lkw-Lenker-Duo manipulierte Fahrerkarten

Ohne eingelegte Fahrerkarte Lkw bewegt

Bei der Auswertung der Fahrerkarten und des Kontrollgerätes wurde festgestellt, dass die Lenker ihre Fahrerkarten wiederholt aus dem Kontrollgerät entnommen und anschließend die Ruhezeiten eingetragen hatten. Nach Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestruhezeit von neun Stunden legten sie die Fahrerkarten wieder ein, ergänzten manuell die Ruhezeiten und setzten die Fahrt fort. Die Autobahnpolizisten konnten nachweisen, dass der Lkw während dieser angeblichen Ruhezeiten mehrfach kurz bewegt wurde – und zwar ohne eingelegte Fahrerkarte. Dies stellt einen klaren Verstoß gegen die gesetzlichen Bestimmungen dar.