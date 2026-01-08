„A prächtigs Moatle si“ – mehr als ein Kompliment

Interessanterweise werden mit der Eigenschaft prächtig in der Mundart fast nur Frauen – und hauptsächlich junge – bedacht und charakterisiert, meist dann, wenn sie zur Heirat angepriesen werden: „Sie ischt a prächtigs Moatle“ soll dem ebenfalls heiratsfähigen jungen Mann andeuten, dass er es bei der so Beschriebenen mit einer charakterlich einwandfreien, moralisch integren, dazu arbeitsamen sowie oft auch religiösen jungen Dame zu tun hat. Ob ihre Pracht darüber hinaus auch noch im optischen Auftreten besteht, das tritt beim prächtigen Mädchen ein wenig in den Hintergrund (adrett reicht!) – gemeint ist vielmehr ihre innere Pracht.