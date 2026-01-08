„A prächtigs Moatle si“ – mehr als ein Kompliment

Der Vorarlberger Dialekt hat bekanntlich seine Eigenarten, insbesondere im Osten Österreichs versteht man nicht immer, was einem der Alemanne sagen will. Der Kabarettist und Autor Stefan Vögel will mit „Vögels Lexikon“ Abhilfe schaffen und Brücken bauen. Heute erklärt er, wie die Vorarlberger das Adjektiv „prächtig“ verwenden.
Wiewohl das Wort prächtig auch im Hochdeutschen existiert, besitzt es im Alemannischen eine zusätzliche Bedeutung. So spricht der Alemanne wie überall im deutschen Sprachraum von prächtigem Wetter, einem prächtigen Mahl oder einem prächtigen Haus – kommt das Wort jedoch in Verbindung mit einem Menschen zur Verwendung, so beschreibt der Voradelberger damit nicht vordergründig sein Aussehen, sondern vermehrt die inneren Qualitäten.
Interessanterweise werden mit der Eigenschaft prächtig in der Mundart fast nur Frauen – und hauptsächlich junge – bedacht und charakterisiert, meist dann, wenn sie zur Heirat angepriesen werden: „Sie ischt a prächtigs Moatle“ soll dem ebenfalls heiratsfähigen jungen Mann andeuten, dass er es bei der so Beschriebenen mit einer charakterlich einwandfreien, moralisch integren, dazu arbeitsamen sowie oft auch religiösen jungen Dame zu tun hat. Ob ihre Pracht darüber hinaus auch noch im optischen Auftreten besteht, das tritt beim prächtigen Mädchen ein wenig in den Hintergrund (adrett reicht!) – gemeint ist vielmehr ihre innere Pracht.
Das Gegenstück zum „prächtiga Moatle“ bildet der „ghörige Bua“, der ebenfalls alle zuvor genannten Eigenschaften in sich vereint. Zwar kann man auch von einem „ghöriga Moatle“ sprechen, jedoch klingt anders als beim Buben dabei zusätzlich eine unüberhörbare sexuelle Konnotation mit, welche die vorhandene Keuschheit des Mädchens nahelegt.
