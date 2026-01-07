Die Daumendrückerin gibt auf der „Kälberloch“ Gas

Sechs Vorarlbergerinnen in der „Zauch“

Dennoch werden am Donnerstag im ersten Training mit Magdalena Egger, Ariane Rädler, Nina Ortlieb, Emily Schöpf, Leonie Zegg und Vanessa Nußbaumer gleich sechs Vorarlbergerinnen aus dem Starthaus gehen. Während Nußbaumer aber mit der Vorläufer-Rolle vorliebnehmen muss, kann sich Zegg nach ihrem Europacup-Debütsieg – die 21-Jährige gewann vor Weihnachten die Abfahrt in St. Moritz – im zweiten Training für ihre Weltcuppremiere empfehlen. „Sollte ich das tatsächlich schaffen, wäre es natürlich ein toller Bonus. Grundsätzlich gilt mein Fokus aber weiterhin dem Europacup“, sagt die Lecherin.