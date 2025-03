Tresor mit Goldschatz weg: Coup 1 Jahr unbemerkt?

Tatzeitraum kann nicht eingegrenzt werden

Der Zeitraum, in dem es zu dem Einbruch in das Einfamilienhaus in Kitzbühel gekommen ist, ist sehr lange und kann nicht näher eingegrenzt werden. Zwischen 24. März 2024 (!) und vergangenem Freitag hatten sich unbekannte Täter Zutritt zu dem Gebäude verschafft. Gestohlen wurde ein Stahltresor.