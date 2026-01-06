Das sind die Wünsche und Vorsätze der Industrie

Die Industriellenvereinigung lud nach Hall ins Salzlager zum Neujahrsempfang und richtete dabei den Blick mit verhaltener Zuversicht und vorsichtigem Optimismus nach vorne.
Beim Neujahrsempfang der Tiroler Industriellenvereinigung (IV), der erneut im Salzlager in Hall über die Bühne ging, standen Wünsche und Vorsätze für das neue Jahr im Mittelpunkt.
IV-Präsident Max Kloger (Tiroler Rohre) erhofft sich, viel Zeit mit seinem ersten Enkelkind, dessen Taufe im Februar stattfinden wird, verbringen zu können. Und IV-Geschäftsführer Michael Mairhofer wünscht sich, seine Kinder weiterhin „in bester Gesundheit“ aufwachsen zu sehen.
Fünf neuen Standorte übernommen
Leicht zuversichtlich in das neue Jahr gehen Gerald Unterberger (Unterberger Gruppe), der pünktlich zum neuen Jahr fünf neue Standorte in Bayern übernahm und sich für 2026 als Ziel setzt, den imposanten Großvenediger mit Tourenskiern in Angriff zu nehmen, sowie Gabriele Punz-Praxmarer (Montanwerke Brixlegg AG), Karlheinz Wex (Plansee Holding), Othmar Tamerl (BFI Tirol) und Manfred Pletzer (Pletzer Gruppe), der nach einem Skiunfall noch in der Genesungsphase ist.
Noch weitere Wünsche
„Mehr Gelassenheit, Zufriedenheit und der Wunsch, Herausforderungen zukünftig stets positiv anzugehen“ stehen an oberster Stelle bei IV-Vize Eduard Fröschl, Sandoz-Geschäftsführer Hannes Wörner, Peter Stenico (Sandoz-President International), LR Cornelia Hagele (ÖVP) und WK Tirol-Präsidentin Barbara Thaler.
