Das sind die Wünsche und Vorsätze der Industrie

Fünf neuen Standorte übernommen

Leicht zuversichtlich in das neue Jahr gehen Gerald Unterberger (Unterberger Gruppe), der pünktlich zum neuen Jahr fünf neue Standorte in Bayern übernahm und sich für 2026 als Ziel setzt, den imposanten Großvenediger mit Tourenskiern in Angriff zu nehmen, sowie Gabriele Punz-Praxmarer (Montanwerke Brixlegg AG), Karlheinz Wex (Plansee Holding), Othmar Tamerl (BFI Tirol) und Manfred Pletzer (Pletzer Gruppe), der nach einem Skiunfall noch in der Genesungsphase ist.