Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neujahrsempfang 2026

Das sind die Wünsche und Vorsätze der Industrie

Tirol
06.01.2026 20:00
IV Tirol-GF Michael Mairhofer mit Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler (ÖVP) und ...
IV Tirol-GF Michael Mairhofer mit Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler (ÖVP) und IV-Tirol-Präsident Max Kloger – von links.(Bild: Recka Hammann)

Die Industriellenvereinigung lud nach Hall ins Salzlager zum Neujahrsempfang und richtete dabei den Blick mit verhaltener Zuversicht und vorsichtigem Optimismus nach vorne. 

0 Kommentare

Beim Neujahrsempfang der Tiroler Industriellenvereinigung (IV), der erneut im Salzlager in Hall über die Bühne ging, standen Wünsche und Vorsätze für das neue Jahr im Mittelpunkt.

IV-Präsident Max Kloger (Tiroler Rohre) erhofft sich, viel Zeit mit seinem ersten Enkelkind, dessen Taufe im Februar stattfinden wird, verbringen zu können. Und IV-Geschäftsführer Michael Mairhofer wünscht sich, seine Kinder weiterhin „in bester Gesundheit“ aufwachsen zu sehen.

Othmar Tamerl (BFI) und RLB-Vorstand Gabriele Kinast fühlten sich wohl.
Othmar Tamerl (BFI) und RLB-Vorstand Gabriele Kinast fühlten sich wohl.(Bild: Recka Hammann)
Medalp-Chef Alois Schranz, Bischof Hermann Glettler sowie Uniqa-Landesdirektor Michael Zentner ...
Medalp-Chef Alois Schranz, Bischof Hermann Glettler sowie Uniqa-Landesdirektor Michael Zentner (von links) unterhielten sich prächtig.(Bild: Recka Hammann)
Führten positive Gespräche – von links: Jasmin Steiner, Chefin vom Dienst bei der „Tiroler ...
Führten positive Gespräche – von links: Jasmin Steiner, Chefin vom Dienst bei der „Tiroler Krone“, Gabriele Punz-Praxmarer (Montanwerke Brixlegg AG) und „Tiroler Krone“-Verkaufsleiter Wolfgang Kos.(Bild: Recka Hammann)
LR Cornelia Hagele und Bauunternehmern sowie IV-Vize Eduard Fröschl hoffen, dass das neue Jahr ...
LR Cornelia Hagele und Bauunternehmern sowie IV-Vize Eduard Fröschl hoffen, dass das neue Jahr ein Stück Rückenwind für die Industrie bringt.(Bild: Recka Hammann)
Peter Stenico (links) und Hannes Wörner folgten ebenfalls der Einladung.
Peter Stenico (links) und Hannes Wörner folgten ebenfalls der Einladung.(Bild: Recka Hammann)
Wünschen sich mehr Aufbruchsstimmung und weniger Bürokratie: Karlheinz Wex (li.) und Holger ...
Wünschen sich mehr Aufbruchsstimmung und weniger Bürokratie: Karlheinz Wex (li.) und Holger König (Liebherr- Hausgeräte).(Bild: Recka Hammann)
Manfred Pletzer und Gerald Unterberger (rechts) haben neue Märkte im Blick.
Manfred Pletzer und Gerald Unterberger (rechts) haben neue Märkte im Blick.(Bild: Recka Hammann)

Fünf neuen Standorte übernommen
Leicht zuversichtlich in das neue Jahr gehen Gerald Unterberger (Unterberger Gruppe), der pünktlich zum neuen Jahr fünf neue Standorte in Bayern übernahm und sich für 2026 als Ziel setzt, den imposanten Großvenediger mit Tourenskiern in Angriff zu nehmen, sowie Gabriele Punz-Praxmarer (Montanwerke Brixlegg AG), Karlheinz Wex (Plansee Holding), Othmar Tamerl (BFI Tirol) und Manfred Pletzer (Pletzer Gruppe), der nach einem Skiunfall noch in der Genesungsphase ist.

Lesen Sie auch:
Tirols IV-Präsident Max Kloger nahm sich in seiner Neujahrsrede kein Blatt vor den Mund.
Tirols IV-Boss Kloger:
„Keine Delle, sondern De-Industrialisierung“
05.01.2026

Noch weitere Wünsche
„Mehr Gelassenheit, Zufriedenheit und der Wunsch, Herausforderungen zukünftig stets positiv anzugehen“ stehen an oberster Stelle bei IV-Vize Eduard Fröschl, Sandoz-Geschäftsführer Hannes Wörner, Peter Stenico (Sandoz-President International), LR Cornelia Hagele (ÖVP) und WK Tirol-Präsidentin Barbara Thaler.

Porträt von Recka Hammann
Recka Hammann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Antreten im Army-Store: Der Unteroffizier mit seinen Rekruten.
Zu Ennser Army-Shop
Wirbel um Einkaufsausflug mit Grundwehrdienern
Während die einen feiern, sehen die anderen eine Verletzung des Völkerrechts in dem US-Angriff ...
Angriff auf Venezuela
Experten befürchten ein Ende des Völkerrechts
Die US-Angriffe führten in einigen Ländern zu Streiks.
Maduros Securities
Venezuela: Bei US-Angriff über 30 Kubaner getötet
Die Spezialisten an der Grazer Med Uni dokumentieren Spuren von Misshandlungen möglichst zeitnah ...
Krone Plus Logo
Ansturm auf Ambulanzen
Häusliche Gewalt: Das böse Erwachen nach dem Fest
Kinder verschleppt
Mutter: „So hat sich mein Ex-Mann radikalisiert“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Außenpolitik
Trump droht bereits nächsten Ländern mit Angriff
133.292 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump hat laut eigener Aussage bereits „acht und ein Viertel“ Kriege ...
Ski Nordisch
Nächste Disqualifikation: Rätselraten bei Tournee
111.931 mal gelesen
Pawel Wasek wurde in Innsbruck disqualifiziert.
Tirol
Skifahrer (22) kommt von Piste ab – und stirbt
99.785 mal gelesen
Auch ein Hubschrauber stand im Einsatz.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf