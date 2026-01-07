Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ein Verletzter

Mega-Stau nach Auffahrunfall im Pfändertunnel

Vorarlberg
07.01.2026 10:50
Der Pfändertunnel war zwischen 16 und 17.15 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.
Der Pfändertunnel war zwischen 16 und 17.15 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.(Bild: Shourot Maurice)

Vier Fahrzeuge waren am Dienstagnachmittag in einen Auffahrunfall verwickelt, der sich in der Oströhre des Pfänders ereignet hatte. Eine Person wurde dabei verletzt. Während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten waren beide Tunnelröhren für rund eineinhalb Stunden gesperrt. 

 

0 Kommentare

Es war gegen 16 Uhr, als ein Pkw-Lenker gemeinsam mit seiner Familie auf der linken Fahrspur von Dornbirn kommend in Fahrtrichtung Deutschland unterwegs war. Als er aufgrund des zäh fließenden Verkehrs abbremste, krachte der hinter ihm fahrende Lenker in das Heck des Fahrzeugs.  

Gescheitertes Ausweichmanöver
Ein dritter Lenker versuchte, einen weiteren Auffahrunfall zu vermeiden, indem er von der linken auf die rechte Fahrspur wechselte. Das Ausweichmanöver aber scheiterte kläglich, da dort ein vierter Wagen unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge kollidierten seitlich miteinander. 

Bei den beiden Kollisionen zog sich einer der Lenker Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungswagen ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht. Die anderen Beteiligten blieben unverletzt. 

Kilometerlange Staus
Die beiden Tunnelröhren waren während des Einsatzes in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Verbindung Richtung Tirol konnte bereits um 17.15 Uhr wieder geöffnet werden, jene Richtung Deutschland um 17.30 Uhr. Nicht zuletzt wegen des Verkehrs, der aus den Skigebieten Richtung Deutschland strömte, kam es zu einem kilometerlangen Stau auf der A14. Auch auf der Ausweichroute durch Bregenz stand der Verkehr still. 

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-7° / -4°
Symbol wolkig
Bludenz
-7° / -4°
Symbol heiter
Dornbirn
-5° / -2°
Symbol wolkig
Feldkirch
-6° / -3°
Symbol heiter

krone.tv

Babler, Stocker und Meinl-Reisinger müssen das Ruder herumreißen. 
Kaltstart für Kanzler
Zwei Drittel sind mit der Regierung unzufrieden
Großeinsatz in der Nacht zum Mittwoch in Klagenfurt-Annabichl mit tragischem Ausgang.
Mögliches 2. Opfer
Feuerdrama in Messie-Haus: Frau kommt ums Leben
Venezuela verfügt über die größten bekannten Erdöl-Vorkommen der Welt, bis 2005 war das Land ...
„Zum Wohl des Volkes“
Trump sichert sich Kontrolle über Venezuelas Öl
Domen Prevc schreibt Skisprung-Geschichte
Historischer Triumph
Das gab’s noch nie! Novum bei Vierschanzentournee
Kern hat „wachsendes Interesse“ an einer Kandidatur.
Kommt Kampfparteitag?
Erste Rote offen für Kern-Kandidatur gegen Babler
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
106.323 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Oberösterreich
„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“
101.871 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Oberösterreich gibt es rund 190.000 gemeinnützige Wohnungen – davon 120.000 zur Miete, 60.000 ...
Ski Alpin
Überraschungsdame schreibt Ski-Geschichte
91.918 mal gelesen
Noa Szollos
Mehr Vorarlberg
Ein Verletzter
Mega-Stau nach Auffahrunfall im Pfändertunnel
Kämpferisch stark
Schwärzler steht in Thailand bereits im Halbfinale
Krone Plus Logo
Margret Dünser
Zu Tisch beim Adel, zum Tee bei den Kennedys
Krone Plus Logo
Olympia-Held gesteht:
„Damals stand es bei mir wirklich Spitz auf Knopf“
Morgenmensch Greber
ÖSV-Youngster bekommt in Madonna zweite Chance
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf