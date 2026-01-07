Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Wortwiege“-Festival

Das Ungeheuer Mensch tobt in den Kasematten

Kultur
07.01.2026 06:00
Erfolgsduo: Anna Luca Krassnigg und Christian Mair leiten die „Wortwiege“
Erfolgsduo: Anna Luca Krassnigg und Christian Mair leiten die „Wortwiege“(Bild: Christian Mair)

Das Wortwiege-Festival startet am 25. Februar in seine 7. Saison: In diesem Jahr stehen in den Kasematten Wiener Neustadts zwei Stücke aus der Feder „Qualtinger/Merz“ sowie Kleists „Penthesilea“ auf dem Programm. Intendantin Anna Luca Krassnigg verpasste dem Festival diesmal das Motto „Ungeheuer. . .  ist viel“.

0 Kommentare

Zum siebten Mal geht ab 25. Februar das „Wortwiege“-Theaterfestival über die Bühnen der Wiener Neustädter Kasematten – stets begleitet von einem zentralen Motto, das heuer „Ungeheuer ist viel. Doch nichts ungeheurer als der Mensch“ lautet:

„Dieses berühmte ,Antigone‘-Zitat ist die Zündschnur für einen Spielplan über die ungeheuerliche Doppelnatur des Menschen“, so Intendantin Anna Luca Krassnigg und erläutert: „Wahrhaft Ungeheures begegnet uns derzeit in unbegreiflicher Geschwindigkeit. Und doch ahnen wir: Nichts daran ist gänzlich neu und wirft vielmehr erneut die alte Frage auf: Wie kann das Geschöpf Mensch gleichzeitig abscheulich destruktiv und so ungeheuer visionär sein? Und liegt nicht genau darin trotz allem Hoffnung?“

Zutiefst böse und enorm komisch“: „Das Volksfest“ mit Marin Schwanda und Ida Golda
Zutiefst böse und enorm komisch“: „Das Volksfest“ mit Marin Schwanda und Ida Golda(Bild: Wortwiege/Christian Mair)
Tragisch; „Alles gerettet“ über den Brand des Wiener Ringtheaters im Jahr 1881
Tragisch; „Alles gerettet“ über den Brand des Wiener Ringtheaters im Jahr 1881(Bild: Wortwiege/Julia Kampichler)

Im Programm finden sich zwei „monströse Gesellschaftskomödien“ aus der Feder von Helmut Qualtinger und Carl Merz: Zum einen das, so Krassnigg „zutiefst böse und enorm komische“ Stück über eine Hinrichtung mit dem Titel „Das Volksfest‘ (u. a. mit Ida Golda, Marin Schwanda) – sowie „Alles gerettet“ über den Ringtheater-Brand von 1881, das aufgrund des großen Erfolgs im Vorjahr wiederaufgenommen wird.

Die zweite große Neuproduktion ist Kleists Drama „Penthesilea“ (u. a. mit Nico Dorigatti) rund um die Liebe der Amazonenkönigin zu Achilles, Trojas epischem Helden. Außerdem warten ein Lesetheater, die Theaterserie „Reden!“ sowie Dialogformate mit prominenten Gästen. 

Wann: 25. Februar bis 26. März 2026
Infos: wortwiege.at

Porträt von Stefan Weinberger
Stefan Weinberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Alarmierender Bericht
Arktis verzeichnet wärmstes Jahr seit 125 Jahren
684 Dolinen kartiert
Immer mehr Sinklöcher in türkischer Kornkammer
Die Forschungsarbeiten nahmen sechs Jahre in Anspruch.
Sensationeller Fund
Tausende Dino-Spuren auf Feld in Bolivien entdeckt
Fund in Äthiopien
3,4 Mio. Jahre alt: Neuer Menschenvorfahr entdeckt
So präsentiert sich das Spektakel von der internationalen Raumstation aus.
Flackern über Amerika
US-Astronautin filmt Polarlichter aus dem Weltraum
Top-3

Gelesen

Ski Nordisch
Nächste Disqualifikation: Rätselraten bei Tournee
112.984 mal gelesen
Pawel Wasek wurde in Innsbruck disqualifiziert.
Außenpolitik
Trump droht bereits nächsten Ländern mit Angriff
110.709 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump hat laut eigener Aussage bereits „acht und ein Viertel“ Kriege ...
Tirol
Skifahrer (22) kommt von Piste ab – und stirbt
101.520 mal gelesen
Auch ein Hubschrauber stand im Einsatz.
Mehr Kultur
„Wortwiege“-Festival
Das Ungeheuer Mensch tobt in den Kasematten
Kritische Fernseh-Doku
Kulturhauptstadt 2024: Jetzt folgt die Abrechnung
Black Metal aus Graz
Ellende: Wenn Schönheit aus Schmerz entsteht
Lentos Kunstmuseum
Kraftakt mit Pechstein und kreativen Ateliers
Bücher zum Verschenken
Diese Reiselektüre macht richtig Lust auf Urlaub
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf