Das Ungeheuer Mensch tobt in den Kasematten

Das Wortwiege-Festival startet am 25. Februar in seine 7. Saison: In diesem Jahr stehen in den Kasematten Wiener Neustadts zwei Stücke aus der Feder „Qualtinger/Merz“ sowie Kleists „Penthesilea“ auf dem Programm. Intendantin Anna Luca Krassnigg verpasste dem Festival diesmal das Motto „Ungeheuer. . . ist viel“.
Zum siebten Mal geht ab 25. Februar das „Wortwiege“-Theaterfestival über die Bühnen der Wiener Neustädter Kasematten – stets begleitet von einem zentralen Motto, das heuer „Ungeheuer ist viel. Doch nichts ungeheurer als der Mensch“ lautet:
„Dieses berühmte ,Antigone‘-Zitat ist die Zündschnur für einen Spielplan über die ungeheuerliche Doppelnatur des Menschen“, so Intendantin Anna Luca Krassnigg und erläutert: „Wahrhaft Ungeheures begegnet uns derzeit in unbegreiflicher Geschwindigkeit. Und doch ahnen wir: Nichts daran ist gänzlich neu und wirft vielmehr erneut die alte Frage auf: Wie kann das Geschöpf Mensch gleichzeitig abscheulich destruktiv und so ungeheuer visionär sein? Und liegt nicht genau darin trotz allem Hoffnung?“
Im Programm finden sich zwei „monströse Gesellschaftskomödien“ aus der Feder von Helmut Qualtinger und Carl Merz: Zum einen das, so Krassnigg „zutiefst böse und enorm komische“ Stück über eine Hinrichtung mit dem Titel „Das Volksfest‘ (u. a. mit Ida Golda, Marin Schwanda) – sowie „Alles gerettet“ über den Ringtheater-Brand von 1881, das aufgrund des großen Erfolgs im Vorjahr wiederaufgenommen wird.
Die zweite große Neuproduktion ist Kleists Drama „Penthesilea“ (u. a. mit Nico Dorigatti) rund um die Liebe der Amazonenkönigin zu Achilles, Trojas epischem Helden. Außerdem warten ein Lesetheater, die Theaterserie „Reden!“ sowie Dialogformate mit prominenten Gästen.
Wann: 25. Februar bis 26. März 2026
Infos: wortwiege.at
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.