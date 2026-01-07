Das Ungeheuer Mensch tobt in den Kasematten

„Dieses berühmte ,Antigone‘-Zitat ist die Zündschnur für einen Spielplan über die ungeheuerliche Doppelnatur des Menschen“, so Intendantin Anna Luca Krassnigg und erläutert: „Wahrhaft Ungeheures begegnet uns derzeit in unbegreiflicher Geschwindigkeit. Und doch ahnen wir: Nichts daran ist gänzlich neu und wirft vielmehr erneut die alte Frage auf: Wie kann das Geschöpf Mensch gleichzeitig abscheulich destruktiv und so ungeheuer visionär sein? Und liegt nicht genau darin trotz allem Hoffnung?“