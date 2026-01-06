Auf die Zugpendler in Tirol kommt heuer einiges zu

... und Bahnhöfe im Fokus

Auch an den Bahnhöfen ist im heurigen Jahr einiges geplant. In Rum werden im Frühjahr die Abschlussarbeiten an den Vorplätzen und Zugangsbereichen fertiggestellt. Gewerkelt wird weiters am Bahnhof Schönwies und in Völs. Zudem treiben die ÖBB die Planungen für die Maßnahmen am Innsbrucker Hauptbahnhof weiter voran.