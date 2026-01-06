Tirol verzeichnet leichtes Minus bei den Exporten

Deutliche Steigerung bei Kupfer und Kupferwaren

Ein näherer Blick auf die Bilanz zeigt, dass die Europäische Union jene Region ist, in der die stärksten Exporte verzeichnet wurden. Konkret waren es 5,6 Milliarden Euro, was einer Steigerung von 9,7 Prozent entspricht. Die Top-Abnehmer von Tiroler Waren sind Deutschland (2,7 Milliarden €) und Italien (994 Millionen €), gefolgt von der Schweiz und Liechtenstein. Die „Exportkracher“ aus Tirol sind pharmazeutische Erzeugnisse (1,6 Milliarden €), mechanische Geräte (1,1 Milliarden €) und Kupfer sowie Kupferwaren (671 Millionen Euro).