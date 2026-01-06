Vorteilswelt
Im 1. Halbjahr 2025

Tirol verzeichnet leichtes Minus bei den Exporten

Tirol
06.01.2026 17:00
Die Bilanz für Tirols Exporte für das erste Halbjahr 2025 liegt vor.
Die Bilanz für Tirols Exporte für das erste Halbjahr 2025 liegt vor.

Die Bilanz für das erste Halbjahr 2025 bei den Tiroler Exporten liegt vor. Demnach wurde ein Volumen von 8,3 Milliarden Euro verzeichnet. Im Vergleich mit einem Jahr zuvor ist das ein leichtes Minus.

Leicht zurückgegangen sind die Exporte aus Tirol im ersten Halbjahr 2025. Die vorläufige Bilanz zeigt ein Volumen von 8,3 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr 2024 wurde mit 8,6 Milliarden Euro bilanziert. Trotz des Minus zeigt sich Tirols Wirtschaftslandesrat Mario Gerber (ÖVP) erfreut: „In einer herausfordernden internationalen Wirtschaftslage präsentiert sich die Exportwirtschaft Tirols als konstant leistungsstark und bedeutender Motor für Wohlstand und Beschäftigung in unserem Land.“

Laut Tirols WK-Präsidentin Barbara Thaler „zeigen die aktuellen Exportzahlen auf, dass die Tiroler Betriebe im internationalen Umfeld weiterhin bestehen, auch wenn die Rahmenbedingungen deutlich schwieriger geworden sind“.

Zitat Icon

In einer herausfordernden internationalen Wirtschaftslage präsentiert sich die Exportwirtschaft Tirols als konstant leistungsstark.

LR Mario Gerber

Bild: Christof Birbaumer

Deutliche Steigerung bei Kupfer und Kupferwaren
Ein näherer Blick auf die Bilanz zeigt, dass die Europäische Union jene Region ist, in der die stärksten Exporte verzeichnet wurden. Konkret waren es 5,6 Milliarden Euro, was einer Steigerung von 9,7 Prozent entspricht. Die Top-Abnehmer von Tiroler Waren sind Deutschland (2,7 Milliarden €) und Italien (994 Millionen €), gefolgt von der Schweiz und Liechtenstein. Die „Exportkracher“ aus Tirol sind pharmazeutische Erzeugnisse (1,6 Milliarden €), mechanische Geräte (1,1 Milliarden €) und Kupfer sowie Kupferwaren (671 Millionen Euro).


Europa könnte zwischen den Großmächten China und den USA zerrieben werden.
Krone Plus Logo
„Krone“-Analyse
Warum der Exportmotor auch 2026 zu stocken droht
04.01.2026

„Bei letzter Warenkategorie gab es eine bemerkenswerte Steigerung von 37,6 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2024“, heißt es in der Aussendung des Landes.

Porträt von Manuel Schwaiger
Manuel Schwaiger
