Ein neues Theater mitten im Wald bei Graz

Und solch ein Elan und derartige Überzeugung zieht große Namen an: Am 5. Dezember wird das Haus mit einer Uraufführung des Nature Theater of Oklahoma eröffnet. Die US-Gruppe um Kelly Copper und Pavol Liška ist seit ihrem Europa-Durchbruch beim steirischen herbst, auf den großen Kulturfestivals und in Häusern wie dem Burgtheater zu Gast. „Ich habe mit ihnen beim Dreh für den Jelinek-Film zusammengearbeitet, den sie 2017 beim herbst gemacht haben, und mich sofort in sie und ihre Arbeit verliebt“, erinnert sich Zangger. Drei Jahre hat es gedauert, bis sie sie zu einer Kooperation überredet hatte, seit zwei Jahren arbeiten sie schon an jenem Stück, das nun als „Pizza“ uraufgeführt wird: „Was als Pizza-Party unter Freunden und Ex-Liebhabern beginnt, endet mit 160 großen und kleinen Fragen zum Sinn des Lebens“, erzählt Zangger. „Es ist eine tragische Kammeroper, durchkomponiert und mit viel Choreografie.“