Nature Theater of Oklahoma: Pizza-Gesänge in Höf

In einer Mischung aus Turnhalle und Partyraum warten die Akteure auf eine Pizza, die dann vom großartigen Jugendchor erst einmal ans Publikum verteilt wird. Dazwischen geschieht etwas Unerklärliches: Linda, gespielt von Jula Zangger, die sich so wie Tobias Kerschbauer nahtlos ins amerikanische Profiteam fügt, stirbt (möglicherweise). Dann kommt mit Johanson der ersehnte Pizzabote, der aber auch der tote Richard sein könnte. Das erinnert ein wenig an Schrödingers Katze, die an dem Abend aber nicht vorbeischaut, dafür genießt der Hund von Copper und Liška seinen Auftritt.