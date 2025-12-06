Vorteilswelt
Gold & Pech Theater

Nature Theater of Oklahoma: Pizza-Gesänge in Höf

Steiermark
06.12.2025 17:00
Das Nature Theater of Oklahoma in seinem Element.
Das Nature Theater of Oklahoma in seinem Element.(Bild: Nature Theater of Oklahoma)

Die Frage nach dem Sinn des Lebens stellt einmal mehr das Nature Theater of Oklahoma. Gemeinsam mit Hausherrin Jula Zangger eröffnete die Truppe rund um Kelly Copper und Pavol Liška das brandneue Gold & Pech Theater in Höf/Eggersdorf bei Graz. 

Dass ausgerechnet in Eggersdorf bei Graz eine der spannendsten Theaterproduktion der jüngsten Zeit über die Bühne geht, hätte man sich vor einigen Monaten noch nicht gedacht. In der Zwischenzeit hat aber Jula Zangger dort ihr Gold & Pech Theater auf die Beine gestellt und zur Eröffnung niemand Geringeren als die legendäre Off-Theater-Sensation Nature Theater of Oklahoma von Kelly Copper und Pavol Liška eingeladen.

„Pizza oder Eine Tür in der Dunkelheit tanzt nicht“ lautet der schräge Titel, der nur von der genialen Absurdität des Abends übertroffen wird. Da versammeln sich depressive Leute zum Kartenspiel, baden ein wenig im Selbstmitleid und stellen (meist) triviale Fragen, die den Sinn des Daseins beleuchten sollen. Gesprochen wird hier nicht, aber gesungen – in einem Singsang zur elektronischen Musik von Robert M. Johanson, die ohne Höhepunkte auskommt, sich aber bis zum Ende unglaublich steigert.

In einer Mischung aus Turnhalle und Partyraum warten die Akteure auf eine Pizza, die dann vom großartigen Jugendchor erst einmal ans Publikum verteilt wird. Dazwischen geschieht etwas Unerklärliches: Linda, gespielt von Jula Zangger, die sich so wie Tobias Kerschbauer nahtlos ins amerikanische Profiteam fügt, stirbt (möglicherweise). Dann kommt mit Johanson der ersehnte Pizzabote, der aber auch der tote Richard sein könnte. Das erinnert ein wenig an Schrödingers Katze, die an dem Abend aber nicht vorbeischaut, dafür genießt der Hund von Copper und Liška seinen Auftritt.

Das Nature Theater of Oklahoma mit Kelly Copper und Pavol Liška (3. und 2. v. rechts) sowie ...
Das Nature Theater of Oklahoma mit Kelly Copper und Pavol Liška (3. und 2. v. rechts) sowie Hausherrin Jula Zangger (2. v. li.).(Bild: Harry Schiffer)

In einem seltsamen Zwischenreich, in dem die Gesänge mehr und mehr von einer anspruchsvollen Choreografie begleitet werden, kommen noch mehr Fragen auf. Über Weisheitszähne, Würmer oder Essgewohnheiten von Promis. Und natürlich nach dem Sinn des Lebens. Antworten gibt es keine, wohl aber Schlaglichter auf die seltsame Gesellschaft, die wir bilden. Große Kunst, die Oper, Dada und Sozialkritik vereint. Unbedingt anschauen!

Porträt von Michaela Reichart
Michaela Reichart
