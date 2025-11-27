Über diesen Rekord jubelt steirischer Tourismus

Dass die Steiermark sowohl bei in- als auch bei ausländischen Touristen hoch im Kurs steht, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Die Bilanz für das Tourismusjahr 2025 (November 2024 bis Oktober 2025) belegt das wieder schwarz auf weiß: Erstmals wurden innerhalb eines Jahres mehr 14 Millionen Nächtigungen verzeichnet.