Bursch rast in Asfinag-Pkw: „Stand plötzlich dort“

Am Samstag führte der Asfinag-Streckendienst auf der A2 beim Knoten Guntramsdorf (NÖ) gerade Arbeiten durch, als ein 18-Jähriger das Fahrzeug offenbar übersah und frontal hineinfuhr. Ein Mitarbeiter rettete sich mit einem Sprung über die Schutzwand. Zwei weitere Personen erlitten schwere Verletzungen.
Laut Polizei sammelte die Asfinag entlang der Strecke im Bezirk Mödling auf der Fahrbahn lose liegende Gegenstände ein. Das Fahrzeug war eigentlich gut sichtbar: Blaulicht sowie Warnhinweis („Early Warner“) am Pkw waren eingeschaltet.
In diesem Moment näherte sich der 18-jährige Lenker, am Beifahrersitz saß ein 22-Jähriger. Einer der im Freien arbeitenden Mitarbeiter sah den Pkw auf das Fahrzeug zurasen und rettete sich mit einem Sprung über die Mittelwand. Der Pkw kollidierte mit dem Streckenfahrzeug, sodass es seitlich umstürzte und auf der Fahrbahn zum Liegen kam.
Zwei Personen durch Aufprall schwer verletzt
Der zweite Mitarbeiter, ein 55-jähriger Mann aus Baden, saß unglücklicherweise zum Zeitpunkt der Kollision auf dem Fahrersitz. Er wurde, genau wie der 18-jährige Lenker des Pkws, schwer verletzt. Der 22-jährige Beifahrer kam mit leichten Verletzungen davon.
Das Bezirksfeuerwehrkommando Baden und Polizei rückten mit Blaulicht an. Die Kollision dürfte derart heftig gewesen sein, dass die Trümmerteile laut der Einsatzkräfte über mehrere Fahrstreifen verteilt gewesen waren. Nachdem die Versorgung oberste Priorität hatte und die Aufräumarbeiten einige Zeit in Anspruch genommen hatten, staute es sich für einige Zeit erheblich. Die Autobahn Richtung Wien musste wegen der Landung eines Notarzthubschraubers vorübergehend komplett gesperrt werden.
„Plötzlich und erwartet“
Bei der Rekonstruktion des Unfalls gab der 18-Jährige gegenüber der Polizei an, dass er gerade ein anderes Auto überholen wollte. Dabei habe plötzlich ein Wagen der Asfinag vor ihm gestanden. Das Fahrzeug sei für ihn unerwartet und plötzlich aufgetaucht, ein Ausweichen sei nicht mehr möglich gewesen. Die Polizei machte keine Angaben dazu, ob der junge Lenker möglicherweise durch etwas anderes abgelenkt war.
