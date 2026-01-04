Bursch rast in Asfinag-Pkw: „Stand plötzlich dort“

„Plötzlich und erwartet“

Bei der Rekonstruktion des Unfalls gab der 18-Jährige gegenüber der Polizei an, dass er gerade ein anderes Auto überholen wollte. Dabei habe plötzlich ein Wagen der Asfinag vor ihm gestanden. Das Fahrzeug sei für ihn unerwartet und plötzlich aufgetaucht, ein Ausweichen sei nicht mehr möglich gewesen. Die Polizei machte keine Angaben dazu, ob der junge Lenker möglicherweise durch etwas anderes abgelenkt war.