Nach Forstunfall: Steirer (57) verstarb im Spital

Ein 57-Jähriger rutschte, wie berichtet, im steirischen Puch bei Weiz beim Fällen einer Buche rund 15 Meter weit über einen steilen, gefrorenen Hang und landete mitsamt dem Baum in einem Bach. Stundenlang wurde er nicht gefunden. Nun ist er im Spital verstorben.
Ein 57-Jähriger aus dem Bezirk Weiz, der vergangenen Montag bei Holzarbeiten in seinem Wald verunglückt war, ist nun im Krankenhaus verstorben, teilte die Polizei am Samstag mit. Beim Fällen einer Buche im steilen und gefrorenen Gelände dürfte der Mann abgerutscht und mit dem Baum in einen rund 15 Meter tiefer gelegenen Bach gestürzt sein. Er versuchte offenbar noch, entlang des Bachbetts zu seinem Fahrzeug zu gelangen, was ihm jedoch nicht gelang.
Als der Mann Dienstagfrüh – er wollte nach den Forstarbeiten direkt zu einer Veranstaltung – noch nicht zu Hause war, verständigte seine Frau die Einsatzkräfte. Kurz vor 8 Uhr fanden sie den Verletzten stark unterkühlt. Er war nicht mehr ansprechbar und wurde mit dem Notarzthubschrauber ins LKH Graz geflogen. Dort erlag er nun seinen Verletzungen, informierte die Polizei.
