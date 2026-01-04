„Ich sehe jemanden und weiß seine Geschichte“

Das neue Jahr ist noch jung und bringt viele Chancen für prägende Ereignisse mit sich. Vielleicht wird eine Traumhochzeit gefeiert oder ein neues Leben erblickt das Licht der Welt? Auch vor tieftraurigen Momenten bleibt im Laufe eines Lebens wohl niemand verschont. Wie findet man da die richtigen Worte, für das, was man fühlt? Eine Niederösterreicherin, die regelmäßig große Emotionen in eine Rede verpackt, ist Denise Jastraunig aus Gumpoldskirchen. Sie arbeitet unter anderem als freie Rednerin und hat dabei schon verschiedenste persönliche Geschichten verpackt.