Freie Reden

„Ich sehe jemanden und weiß seine Geschichte“

Niederösterreich
04.01.2026 17:00
Die perfekte Rede kommt von Herzen, weiß die Freie Rednerin Denise Jastraunig.
Die perfekte Rede kommt von Herzen, weiß die Freie Rednerin Denise Jastraunig.(Bild: Imre Antal)

Denise Jastraunig ist Sängerin, Schauspielerund und freie Rednerin. Letzteres gewinnt bei Hochzeiten, Beerdigungen und Taufen immer mehr Zulauf. Im Gegenteil zur kirchlichen Zeremonie gibt es dabei keinerlei Grenzen. 

Das neue Jahr ist noch jung und bringt viele Chancen für prägende Ereignisse mit sich. Vielleicht wird eine Traumhochzeit gefeiert oder ein neues Leben erblickt das Licht der Welt? Auch vor tieftraurigen Momenten bleibt im Laufe eines Lebens wohl niemand verschont. Wie findet man da die richtigen Worte, für das, was man fühlt? Eine Niederösterreicherin, die regelmäßig große Emotionen in eine Rede verpackt, ist Denise Jastraunig aus Gumpoldskirchen. Sie arbeitet unter anderem als freie Rednerin und hat dabei schon verschiedenste persönliche Geschichten verpackt. 

Vom Tennisplatz zum Musical
Jastraunigs Karriere begann eigentlich in den Tennis-Schuhen. Als junges Mädchen war sie fest überzeugt davon, Tennisprofi werden zu wollen. In einem Sommercamp erkannte dann eine Leiterin ihr Talent fürs Singen und meinte „Das könnte etwas werden“, wie die junge Frau der „Krone“ im  Wohnzimmer erzählt. Im Musical „Bugsy Malone“ bekam sie ihre erste Rolle „mit nur einem einzigen Satz, aber das Feuer für die Bühne war entfacht“, lacht sie. 

Ich denke, eine KI kann nicht ersetzten, was ich mache. 

Freie Rednerin Denise Jastraunig über KI in der Kunst

Den Menschen aus dem Herzen sprechen
Es folgten Musical-Rollen in Cats, Mary Poppins, Rebecca und vielen mehr, in die sie ihre ganze Leidenschaft steckte. Heute lebt sie als Mutter mit ihrem Mann in Gumpoldskirchen und hat dort eine zusätzliche Berufung zur Musical-Bühne gefunden: das freie Reden, Sprechen und Singen. „Das Begräbnis meiner Oma hat mich zum Umdenken gebracht, denn das war sehr unpersönlich“, erzählt sie. 

Ich bin Sängerin, freie Rednerin aber allen voran Mutter, erzählt Künstlerin Denise Jastraunig.
Ich bin Sängerin, freie Rednerin aber allen voran Mutter, erzählt Künstlerin Denise Jastraunig.(Bild: Imre Antal)
Jede Rede ist anders, und jede ist persönlich
Jede Rede ist anders, und jede ist persönlich(Bild: Denise Jastraunig)

„Ich treffe mich mit der Familie oder den Paaren und dann merkt man ohnehin meistens, ob die Chemie stimmt“, sagt sie. Die Rede, die sie für die Hochzeit oder die Beerdigung vorbereitet, dauert meist eine Stunde. In der Regel hören die meisten die fertige Rede erst bei der Zeremonie selbst, „Überraschungen sind immer am schönsten“. Die Idee dahinter: eine persönliche Feier, die zusätzlich oder statt einer kirchlichen oder standesamtlichen Zeremonie stattfindet. 

Beerdigungen werden einzigartiger
„Das ist das Schöne, dass heute jeder etwas anderes haben will“, springt es aus Denise Jastraunig heraus, als sie über „Lebensfeiern“, – beziehungsweise Beerdigungen spricht. Die Geschichten, die Angehörige dann erzählen, machen das Ganze besonders berührend. In den vergangenen Jahren habe sich ein Trend zu freien Trauer- und Hochzeitsreden entwickelt und auch persönlicheren Bestattungen – auch außerhalb des Friedhofs.

Steht Jastraunig schließlich vor dem Publikum, weiß sie auch nach dutzenden Hochzeiten und Feiern im Jahr, welche Rede zu wem gehört. „Ich sehe die Personen, und weiß sofort ihre Geschichte“. Ob da heutzutage nicht auch die Künstliche Intelligenz beim vorschreiben helfen könnte? „Eine KI kann mich als Künstlerin nicht ersetzen, das würde man in den Reden auch merken, wenn sie nicht von mir sind“, ist sie überzeugt. 

Porträt von Anna Kindlmann
Anna Kindlmann
Niederösterreich

