Wanderung im Schnee endet mit Flug ins Krankenhaus

Mit dem Tau geborgen

„Der 66-Jährige kam laut eigenen Angaben ohne Fremdverschulden zu Sturz und zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu“, hieß es weiter. Der Verletzte musste durch die Besatzung des Rettungshubschraubers und der Bergrettung Kufstein erstversorgt werden. Mit dem Tau wurde der Mann schließlich geborgen und in das Krankenhaus Kufstein geflogen.