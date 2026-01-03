Wanderung im Schnee endet mit Flug ins Krankenhaus

Der Schneefall wurde einem Einheimischen (66) bei einer Wanderung in Ebbs im Tiroler Bezirk Kufstein zum Verhängnis. Ohne Fremdverschulden kam der Mann zu Sturz und verletzte sich schwer. Er musste vom Hubschrauber geborgen werden.
Ereignet hat sich der Unfall am Freitag gegen 14 Uhr. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin wanderte der 66-Jährige vom Kaisertal in Ebbs kommend talwärts über den gekennzeichneten Wanderweg. Laut Polizei herrschte zu diesem Zeitpunkt leichter Schneefall, weswegen der Boden mit Schnee bedeckt war.
Mit dem Tau geborgen
„Der 66-Jährige kam laut eigenen Angaben ohne Fremdverschulden zu Sturz und zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu“, hieß es weiter. Der Verletzte musste durch die Besatzung des Rettungshubschraubers und der Bergrettung Kufstein erstversorgt werden. Mit dem Tau wurde der Mann schließlich geborgen und in das Krankenhaus Kufstein geflogen.
