Seniorin (81) auf eisiger Straße schwer gestürzt

Zu dem Unfall kam es gegen 11 Uhr. Die 81-Jährige fuhr mit dem E-Bike auf der Toni-Egger-Straße in Nußdorf-Debant in Richtung Westen. „Aufgrund der vereisten und mit Splitt gestreuten Fahrbahn kam sie zu Sturz“, heißt es von der Exekutive.