Mit E-Bike unterwegs

Seniorin (81) auf eisiger Straße schwer gestürzt

Tirol
03.01.2026 11:00
(Bild: Christof Birbaumer)

Fataler Unfall in Osttirol am Freitag! Eine einheimische Seniorin (81) kam mit dem E-Bike auf der vereisten Straße zu Sturz und wurde schwer verletzt. Die Rettung lieferte sie ins Bezirkskrankenhaus Lienz ein.

0 Kommentare

Zu dem Unfall kam es gegen 11 Uhr. Die 81-Jährige fuhr mit dem E-Bike auf der Toni-Egger-Straße in Nußdorf-Debant in Richtung Westen. „Aufgrund der vereisten und mit Splitt gestreuten Fahrbahn kam sie zu Sturz“, heißt es von der Exekutive.

Passant schlug Alarm
Die Seniorin blieb mit schweren Verletzungen am Boden liegen. Ein Passant fand die Dame, wählte den Notruf und leistete Erste Hilfe. Von der Rettung wurde die 81-Jährige ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert. 

Tirol

Folgen Sie uns auf