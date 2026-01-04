Schon wieder: Sturz in Schlucht in St. Anton

Einen Zusammenhang mit Après-Ski gab es laut Patrick Wechner, dem Chef der Alpinpolizei im Bezirk Landeck, dieses Mal wohl keinen. „Der 18-jährige wollte das Handy seiner Freundin holen, das in die Schlucht gefallen war. Dabei ist er ausgerutscht und abgestürzt“, so Wechner. Zwölf Einsatzkräfte der Bergrettung rückten aus und stiegen zum Verunglückten ab, der verletzt im Tobel lag und mittels Lichtzeichen auf sich aufmerksam gemacht hatte.