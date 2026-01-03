In Tobel abgestürzt, „Hilferuf“ mit Lichtzeichen

Ereignet hat sich der Unfall gegen 19.30 Uhr. Die 18-Jährige war im Bereich des unteren Mooserweg in St. Anton am Arlberg unterwegs. „Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte sie in das sogenannte Mühltobel ab“, heißt es von den Ermittlern. Mit Lichtzeichen ihres Handys konnte die Abgestürzte auf sich aufmerksam machen.