In Tobel abgestürzt, „Hilferuf“ mit Lichtzeichen

Herausfordernder Einsatz für die Bergretter in St. Anton am Arlberg am Freitag! Eine Einheimische (18) war in das „Mühltobel“ abgestürzt. Rund 60 Metter mussten sich die Einsatzkräfte zu der Schwerverletzten abseilen. Für die Bergung musste auch der Rettungsheli RK2 ausrücken.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 19.30 Uhr. Die 18-Jährige war im Bereich des unteren Mooserweg in St. Anton am Arlberg unterwegs. „Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte sie in das sogenannte Mühltobel ab“, heißt es von den Ermittlern. Mit Lichtzeichen ihres Handys konnte die Abgestürzte auf sich aufmerksam machen.
Mit Seilwinde geborgen
Die Bergrettung St. Anton musste seilversichert und mit Steigeisen über sehr steiles Gelände rund 60 Meter zu der jungen Tirolerin absteigen. „Eine Bergung der 18-Jährigen war nur mit der Seilweinde durch den Rettungshubschrauber RK2 möglich.“ Der Heli flog die Schwerverletzte in das Krankenhaus Zams.
