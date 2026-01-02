Sechs Verletzte bei Verkehrsunfall im Mürztal

In weiterer Folge kam es zu einem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw einer Familie aus Wien, in dem sich eine Frau (37), ihr Mann (39) und zwei Kinder (3 und 6) befanden. Bei der Kollision wurden sechs der beteiligten Personen unbestimmten Grades verletzt. Lediglich der 46-jährige Lenker gab an, keine medizinische Hilfe zu brauchen.