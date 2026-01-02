Sechs Verletzte bei Verkehrsunfall im Mürztal

Bei einer Kollision auf der B72 wurden am Freitag mehrere Personen im Mürztal verletzt. Unter den insgesamt sechs Verletzten befinden sich auch Kleinkinder.
Freitagmittag gegen 11 Uhr war ein 46-jähriger Slowene aus Wien gemeinsam mit seinem achtjährigen Sohn und seiner 46-jährigen Lebensgefährtin auf der B72 bei Mitterdorf im Mürztal am S6-Autobahnzubringer unterwegs. Im Bereich einer Linkskurve verlor der Fahrzeuglenker aus unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw und geriet auf die Gegenfahrbahn.
In weiterer Folge kam es zu einem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw einer Familie aus Wien, in dem sich eine Frau (37), ihr Mann (39) und zwei Kinder (3 und 6) befanden. Bei der Kollision wurden sechs der beteiligten Personen unbestimmten Grades verletzt. Lediglich der 46-jährige Lenker gab an, keine medizinische Hilfe zu brauchen.
Alkotests waren negativ
Die restlichen drei Erwachsenen und drei Kinder wurden vom Roten Kreuz und vom Samariterbund medizinisch erstversorgt und anschließend in das Krankenhaus nach Leoben gebracht. Alkoholtests mit beiden Fahrzeuglenkern verliefen negativ.
Beide Autos wurden bei dem Unfall stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Mitterdorf im Mürztal stand mit 13 Leuten im Einsatz. Die Polizei in Krieglach hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.
