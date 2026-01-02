In Crans-Montana
Talented soccer player seriously injured in fire drama
In the terrible fire tragedy in Crans-Montana (Switzerland), a young player from the French first division club FC Metz was also injured: Tahirys Dos Santos suffered severe burns.
According to his club, Tahirys Dos Santos was in the bar in Crans-Montana on New Year's Eve when it caught fire. The 19-year-old suffered serious burns and was flown by helicopter to Germany, where he is currently being treated, according to reports.
As reported by "L'Équipe", the footballer spent a few days on vacation with friends in the mountains. FC Metz has assured his family of its full support: "The club management, players, coaches and staff are deeply saddened by this news."
Dead still unnamed
After the devastating fire disaster, the full extent of the tragedy is becoming increasingly clear. At least 40 people lost their lives in the inferno - but many of them have still not been identified. The authorities are talking about a task that requires extreme patience, while relatives are desperately waiting for certainty.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.