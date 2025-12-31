Vorteilswelt
The Brazil legend

Emergency heart surgery! Concern for Roberto Carlos

31.12.2025 15:16
Roberto Carlos
Roberto Carlos(Bild: EPA/AUDUN BRAASTAD)

The soccer world is worried about former superstar Roberto Carlos: the Brazil and Real Madrid legend has to spend the New Year in hospital after undergoing emergency heart surgery!

According to the Spanish newspaper "AS", everything had actually started relatively harmlessly: Roberto Carlos, now 52 years old and currently vacationing in his native Brazil, merely wanted to have ailments in his leg looked at. A trifle supposedly ...

Immediate surgery unavoidable
But during the examination in a hospital in the greater Sao Paulo area, the doctors discovered a blood clot.

Roberto Carlos, currently ambassador for Spanish top-flight club Real Madrid,
Roberto Carlos, currently ambassador for Spanish top-flight club Real Madrid,(Bild: AFP/ROBERTO SCHMIDT)

In addition, a magnetic resonance imaging scan revealed serious problems with the 2002 world champion's heart - so serious that an immediate operation was unavoidable.

Roberto Carlos (l)
Roberto Carlos (l)(Bild: AP/HERBERT KNOSOWSKI)

But that was not all: as there were complications during the operation, it took three hours instead of the scheduled 40 minutes.

"I'm fine again now!"
But everything seems to have gone well, Roberto Carlos still has to spend some time in hospital, but the Real legend told "AS": "I'm fine now. I'm being well looked after!"

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Porträt von Hannes Maierhofer
Hannes Maierhofer
