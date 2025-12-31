The Brazil legend
Emergency heart surgery! Concern for Roberto Carlos
The soccer world is worried about former superstar Roberto Carlos: the Brazil and Real Madrid legend has to spend the New Year in hospital after undergoing emergency heart surgery!
According to the Spanish newspaper "AS", everything had actually started relatively harmlessly: Roberto Carlos, now 52 years old and currently vacationing in his native Brazil, merely wanted to have ailments in his leg looked at. A trifle supposedly ...
Immediate surgery unavoidable
But during the examination in a hospital in the greater Sao Paulo area, the doctors discovered a blood clot.
In addition, a magnetic resonance imaging scan revealed serious problems with the 2002 world champion's heart - so serious that an immediate operation was unavoidable.
But that was not all: as there were complications during the operation, it took three hours instead of the scheduled 40 minutes.
"I'm fine again now!"
But everything seems to have gone well, Roberto Carlos still has to spend some time in hospital, but the Real legend told "AS": "I'm fine now. I'm being well looked after!"
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.