Statt Ansprache gibt‘s in Tirol Neujahrs-Panorama

Für die Menschen in Tirol ist Umwelt sehr wichtig

„Bildung ist unsere wichtigste Ressource!“, strich LH Mattle hervor. Sportland Tirol in Form einer Kletterin, Kinderbetreuung in Gestalt einer Frau, die die Kletterin sichert, daneben ein Mineur, der aus einem BBT-Bohrloch steigt und die allseits präsente KI in Form von Schachfiguren: Hechers Illustration bietet sehr viel Platz für Interpretationen, die auch gegensätzlich sein können – das zeigt sich bei der Unterschriftenliste gegen das Staubecken links im Bild. „Menschen in Tirol ist die Umwelt sehr wichtig“, betonte Hecher. Mattle bekräftigte seine Vision für Tirol: „Unabhängig werden von Öl, Gas und Stromimporten.“