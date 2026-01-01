Statt Ansprache gibt‘s in Tirol Neujahrs-Panorama

Statt eine mehr oder weniger spannende Neujahrsansprache abzuhalten, bietet LH Mattle der Tiroler Kulturszene zum Jahreswechsel eine Bühne: Der Künstler Alwin Hecher verpackte viel Tirol-Typisches in eine Illustration.
Bereits zum zweiten Mal gibt Landeshauptmann Anton Mattle einem jungen Tiroler Künstler die Möglichkeit, den Jahreswechsel auf künstlerische Art und Weise zu begleiten. Aus der klassischen Neujahrsrede wurde bzw. wird damit eine Bühne für die freie Tiroler Kulturszene, heuer ganz konkret für den jungen Tiroler Künstler und Illustrator Alwin Hecher. Zu Erinnerung: Im vergangenen Jahr hat der Landeshauptmann Poetry Slam-Vizeweltmeister Emil Kaschka vor den Vorhang geholt.
Wie wir mit KI umgehen, darüber werden wir auch in Tirol im Jahr 2026 noch viel sprechen.
Künstler Erwin Hecher
Gespräch mit Künstler auf Video
Hecher hat seine Gedanken zu Tirol – sowohl zum abgelaufenen Jahr 2025 als auch zum Ausblick auf das kommende Jahr 2026 – als modernes digitales Panoramabild illustriert und sich in der Folge mit LH Mattle über die Bedeutung der Figuren im Bild und der Szenerie dazu ausgetauscht.
Meilensteine und Herausforderungen
Illustrator Alwin Hecher hat für sein Panoramabild den Rotfuchs als „Klammer“ gewählt – der Rotfuchs ist in Österreich Tier des Jahres 2025. LH Mattle und Hecher waren sich im Neujahrs-Gespräch schnell einig: „Der Fuchs ist schlau und neugierig und steht damit sinnbildlich für die Tirolerinnen und Tiroler.“
Als gelungen bezeichnet der Künstler den Bildungsstandort Tirol, den er mit einem Wissenschaftler, einer Ingenieurin sowie einem Minnesänger ausdrückt, die allesamt einem Schulbuben unterschiedlichste Dinge beibringen.“
Tirol muss ein Land bleiben, das selbst bestimmt und nicht über das bestimmt wird.
Tirols LH Anton Mattle
Für die Menschen in Tirol ist Umwelt sehr wichtig
„Bildung ist unsere wichtigste Ressource!“, strich LH Mattle hervor. Sportland Tirol in Form einer Kletterin, Kinderbetreuung in Gestalt einer Frau, die die Kletterin sichert, daneben ein Mineur, der aus einem BBT-Bohrloch steigt und die allseits präsente KI in Form von Schachfiguren: Hechers Illustration bietet sehr viel Platz für Interpretationen, die auch gegensätzlich sein können – das zeigt sich bei der Unterschriftenliste gegen das Staubecken links im Bild. „Menschen in Tirol ist die Umwelt sehr wichtig“, betonte Hecher. Mattle bekräftigte seine Vision für Tirol: „Unabhängig werden von Öl, Gas und Stromimporten.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.