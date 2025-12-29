Wegen Missverständnis: Eiskletterer stürzte ab

Fatales Missverständnis

Dabei dürfte es zu dem folgenschweren Missverständnis gekommen sein. Laut Polizei ging es dabei um die Sicherung im Abstieg. Die war offenbar nicht in der Form möglich, die der Deutsche annahm. „In der Folge stürzte der Mann 25 Meter ab“, berichtet die Polizei. Der Mann schlug dabei an mehreren Stellen auf dem Eis auf.