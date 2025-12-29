Wegen Missverständnis: Eiskletterer stürzte ab

Es war ein Irrtum mit fatalen Folgen für einen 35-Jährigen. Der Eiskletterer stürzte Montagnachmittag bei einer Tour in der Taschachschlucht im Tiroler Pitztal 25 Meter ab. Grund war ein Missverständnis zwischen ihm und seinem Kletterpartner.
Wie die Polizei meldet, war der in Tirol lebende Deutsche im Vorstieg auf dem sogenannten „Zahn“ unterwegs. Sein Kollege – ein 42-jähriger Österreicher – sicherte ihn. Als der 35-Jährige den rund 40 Meter hohen Eisfall bezwungen hatte, meldete er das per Handzeichen seinem Kletterpartner.
Fatales Missverständnis
Dabei dürfte es zu dem folgenschweren Missverständnis gekommen sein. Laut Polizei ging es dabei um die Sicherung im Abstieg. Die war offenbar nicht in der Form möglich, die der Deutsche annahm. „In der Folge stürzte der Mann 25 Meter ab“, berichtet die Polizei. Der Mann schlug dabei an mehreren Stellen auf dem Eis auf.
Nachdem ein Notruf abgesetzt wurde, rückte die Bergrettung Innerpitztal aus. Die führte die Erstversorgung durch. Der erheblich verletzte Deutsche wurde schließlich mit dem Notarzthubschrauber „Alpin 2“ in die Klinik Innsbruck geflogen.
