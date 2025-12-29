Urlauber flog mit Rodel aus Kurve und stürzte ab

Ein schwerer Rodelunfall ereignete sich am Sonntag im Tiroler Leutasch. Ein Brasilianer (72) wurde dabei laut Polizei schwer verletzt. Der Mann war in einer Kurve von der Bahn abgekommen und abgestürzt.
Der Unfall ereignete sich Sonntagnachmittag auf der Rodelbahn bei der Hämmermoosalm. Dort war der Brasilianer (72) kurz vor 15 Uhr talwärts Richtung Parkplatz Salzbach unterwegs. In einer Kurve geriet der Mann „vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit“ – wie die Polizei schildert – über den Rand der Rodelbahn hinaus.
Notarzthubschrauber musste ausrücken
Der Urlauber stürzte mit seinem Gefährt rund eineinhalb Meter auf einen Forstweg ab. Bei dem Absturz zog sich der Wintersportler schwere Verletzungen zu. Er wurde nach der Erstversorgung mit einem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Hall geflogen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.