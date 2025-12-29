Urlauber flog mit Rodel aus Kurve und stürzte ab

Der Unfall ereignete sich Sonntagnachmittag auf der Rodelbahn bei der Hämmermoosalm. Dort war der Brasilianer (72) kurz vor 15 Uhr talwärts Richtung Parkplatz Salzbach unterwegs. In einer Kurve geriet der Mann „vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit“ – wie die Polizei schildert – über den Rand der Rodelbahn hinaus.