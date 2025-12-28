13-Jähriger bei Skiunfall in Seefeld verletzt

Ein Bub hatte am Sonntag auf der Skipiste einen Skidoo der Pistenrettung übersehen und kollidierte frontal. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik gebracht.
Zu einem Skiunfall kam es am Sonntag gegen 14.45 Uhr im Skigebiet Rosshütte in Seefeld in Tirol. Ein dreizehnjähriger Finne sprang von einem Aufstiegsweg über eine Geländekante auf die Skipiste und übersah dabei den bergwärts fahrenden Skidoo.
Die beiden Pistenretter blieben unverletzt und leisteten Erste Hilfe.
Frontal in Skidoo gekracht
Der Bub krachte frontal in das Schneemobil und blieb verletzt auf der Piste liegen. Der Skidoo kippte um, die beiden Pistenretter blieben jedoch unverletzt und leisteten Erste Hilfe. Der Dreizehnjährige wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik gebracht.
