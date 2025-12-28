13-Jähriger bei Skiunfall in Seefeld verletzt

Frontal in Skidoo gekracht

Der Bub krachte frontal in das Schneemobil und blieb verletzt auf der Piste liegen. Der Skidoo kippte um, die beiden Pistenretter blieben jedoch unverletzt und leisteten Erste Hilfe. Der Dreizehnjährige wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik gebracht.