Skifahrer gestürzt und am Kopf schwer verletzt

Folgenschwerer Skiunfall am Donnerstag in Tirol! Ein 25-jähriger Mann kam nach einer Kollision mit einer unbekannten Skifahrerin zu Sturz. Der Niederländer wurde schwer verletzt in die Klinik nach Innsbruck geflogen.
Kurz nach 10 Uhr rauschte der Urlauber am Christtag mit seinen Alpinskiern auf der rot markierten Piste Nr. 106 im Skigebiet Serfaus-Kompardell ins Tal. „Auf Höhe des Funparks kam es zu einer Streifung mit einer derzeit unbekannten Skifahrerin. Der Niederländer kam zu Sturz“, erklärt die Polizei.
Skifahrerin kam mit Schrecken davon
Dabei zog sich der Mann schwere Kopfverletzungen zu und musste nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle in die Universitätsklinik nach Innsbruck gebracht werden. Die Skifahrerin blieb laut Polizei unverletzt.
