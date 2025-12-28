Skifahrer gestürzt und am Kopf schwer verletzt

Kurz nach 10 Uhr rauschte der Urlauber am Christtag mit seinen Alpinskiern auf der rot markierten Piste Nr. 106 im Skigebiet Serfaus-Kompardell ins Tal. „Auf Höhe des Funparks kam es zu einer Streifung mit einer derzeit unbekannten Skifahrerin. Der Niederländer kam zu Sturz“, erklärt die Polizei.