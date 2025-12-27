Frontalkollision forderte im Ötztal fünf Verletzte

Zu dem schweren Unfall kam es am Stefanitag gegen 17.30 Uhr im Gemeindegebiet von Längenfeld, wo der 17-jährige Einheimische auf der B186 taleinwärts fuhr, während der Lenker des Wohnmobiles, ein 47-jähriger Niederländer, in die entgegengesetzte Richtung unterwegs war. In dem Fahrzeug befanden sich außerdem seine Frau (45) und zwei Kinder im Alter von zehn und elf Jahren.