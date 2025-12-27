Vorteilswelt
Darunter zwei Kinder

Frontalkollision forderte im Ötztal fünf Verletzte

Tirol
27.12.2025 09:15
Fünf Verletzte, darunter zwei Kinder, wurden von der Rettung ins Krankenhaus gebracht ...
Fünf Verletzte, darunter zwei Kinder, wurden von der Rettung ins Krankenhaus gebracht (Symbolbild).(Bild: Johanna Birbaumer)

Bei der frontalen Kollision eines Wohnmobiles mit dem Auto eines Führerscheinneulings (17) im Tiroler Ötztal wurden am Freitagabend eine vierköpfige Familie aus den Niederlanden sowie der 17-jährige Einheimische verletzt. 

Zu dem schweren Unfall kam es am Stefanitag gegen 17.30 Uhr im Gemeindegebiet von Längenfeld, wo der 17-jährige Einheimische auf der B186 taleinwärts fuhr, während der Lenker des Wohnmobiles, ein 47-jähriger Niederländer, in die entgegengesetzte Richtung unterwegs war. In dem Fahrzeug befanden sich außerdem seine Frau (45) und zwei Kinder im Alter von zehn und elf Jahren. 

Fahrzeuge kollidierten frontal
Zwischen den Ortsteilen Bruggen und Aschbach krachten die beiden Fahrzeuge dann frontal ineinander. Die vier Niederländer sowie der Österreicher wurden dabei laut Polizei unbestimmten Grades verletzt. Die Rettung brachte sie alle ins Bezirkskrankenhaus Zams. 

Straße zwei Stunden lang gesperrt
An den beiden Fahrzeugen entstand beträchtlicher Sachschaden. Für die Dauer der Rettungs- und Bergearbeiten musste die Ötztalstraße für rund zwei Stunden gesperrt werden. 

Porträt von Nicole Greiderer
Nicole Greiderer
Tirol

