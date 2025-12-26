Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Falling into an expensive trap

40,000 transferred to the “tax office” before Christmas

Nachrichten
26.12.2025 18:00
Cyber criminals brazenly exploit the official website of the tax office.
Cyber criminals brazenly exploit the official website of the tax office.(Bild: Wolfgang Spitzbart)

Before the turn of the year, fake messages from the tax office about a deadline for the online tax ID are in high season. A man from Burgenland fell into the trap in good faith. By the time the man became suspicious, he had already transferred two large sums of money to the cyber criminals.

0 Kommentare

"Your online financial ID expires on 31.12.2025. Your tax return cannot be submitted without an extension." SMS messages warning users that their proof of identity was supposedly no longer valid were in circulation particularly frequently before Christmas.

No suspicion aroused
Anyone who clicked on the link sent and followed the instructions passed on highly sensitive personal data to fraudsters. A victim from southern Burgenland should have been suspicious of the attached Internet address "FinanzenOnline-AT.com/web" alone. But the almost 40-year-old did not have the slightest suspicion.

Login page deceptively genuine
The person concerned was redirected to a fake login page, which at first glance had a number of typical features of the official FinanzOnline page. The deceived man acted in good faith and followed the instructions of the hardened cyber criminals.

Alleged advance payments for the tax authorities
Within a few days in December, the man from Burgenland ordered two transfers of 20,000 euros each via his bank - supposed advance payments for the tax authorities. He only became suspicious when another money transaction was requested.

Just in time, the fraud victim stopped the third transfer and filed a complaint. Too late, because 40,000 euros were already gone.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Porträt von Karl Grammer
Karl Grammer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf