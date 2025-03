Zwischen Maasai-Kultur und Kilimandscharo

Wenn Giraffen durchs Fenster blicken

Hans ist sozusagen ein Wiederholungstäter und daher für Cornelia ein alter Bekannter. „Manchmal kann man die Wildtiere auch direkt von den Terrassen unserer Ferienhäuser, der Hillside Retreats, sehen“, erzählt sie. Also Augen aufhalten morgen in der Früh. Als ob der atemberaubende Blick über den Arusha-Nationalpark in der Maasai-Region, mit dem Mount Meru und dem Mount Mukuru, sowie die Stimmung des Regenwaldes nicht schon genug der perfekten Untermalung und Einführung in die afrikanische Landschaft wären.