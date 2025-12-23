Tax, premiums, rent
What will change financially for all of us in 2026
A mix of additional costs and relief awaits us financially next year. People will be affected depending on their living situation: income tax payers, for example, will be asked to pay more, as will car and public transport users. Tenants, on the other hand, can be helped by a price cap. The "Krone" provides an overview.
One thing is clear: more money will be taken from all income tax payers next year. The so-called "cold progression", i.e. slipping into a higher tax bracket due to a wage increase even though this does not cover inflation, will be partially reinstated between 2026 and 2029. Specifically, only two thirds of this progression will be refunded through the automatic adjustment of tax brackets, but the final third will no longer be refunded.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.