Eiskletterer (24) stürzte beim Abseilen in Fluss

Am Montag um 11 Uhr seilte sich der 24-jährige Eiskletterer aus Österreich in St. Leonhard im Pitztal in der Taschachschlucht am Eisfall „Moviebridge“ vom oben befindlichen Zugang an einem Fixseil circa 20 Meter weit aktiv in die Schlucht ab. Der Mann führte diesen Abseilvorgang alleine durch.