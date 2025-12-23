Eiskletterer (24) stürzte beim Abseilen in Fluss

Beim Abseilen in eine Schlucht im Tiroler Pitztal stürzte am Montag ein 24-jähriger Eiskletterer in das wasserführende Bachbett der Pitze. Andere Kletterer, die den Unfall wahrgenommen hatten, eilten dem Mann sofort zu Hilfe und schlugen Alarm.
Am Montag um 11 Uhr seilte sich der 24-jährige Eiskletterer aus Österreich in St. Leonhard im Pitztal in der Taschachschlucht am Eisfall „Moviebridge“ vom oben befindlichen Zugang an einem Fixseil circa 20 Meter weit aktiv in die Schlucht ab. Der Mann führte diesen Abseilvorgang alleine durch.
Seilende fünf Meter über Grund
Als er am Seilende rund fünf Meter oberhalb des Wandfußes ankam, stürzte er aus bislang unbekannter Ursache in das unterhalb befindliche Bachbett der wasserführenden Pitze.
Im Nahbereich befindliche Eiskletterer bemerkten den Absturz, kamen zu Hilfe und zogen den Mann aus dem Wasser.
Ermittler von der Polizei
„Im Nahbereich befindliche Eiskletterer bemerkten den Absturz, kamen zu Hilfe und zogen den Mann aus dem Wasser“, berichtete die Polizei. Anschließend führten sie die Erstversorgung durch und setzten die Rettungskette in Gang.
Polizei ermittelt Hergang
Der Verletzte wurde vom Notarzthubschrauber Alpin 2 mittels Tau geborgen und dann in die Klinik nach Innsbruck geflogen, wo eine stationäre Aufnahme erfolgte. Die genauen Umstände des Eiskletterunfalles sind derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen.
