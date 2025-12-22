Kein Schnee: Skifahrer bei Absturz schwer verletzt

Vater von Influencer „Satansbratan“ verprügelt
„Gesicht gebrochen“
Der Schneemangel abseits der Skipisten wurde am Montag einem 54-jährigen Österreicher zum Verhängnis: Er geriet über den Pistenrand hinaus und stürzte in schneefreies Gelände.
Am Montag gegen 11.35 Uhr fuhr ein 54-jähriger, österreichischer Skifahrer im Skigebiet Hochpustertal/Thurntaler auf der Piste 1.
Sturz in aperes Gelände
Dabei geriet er aus bisher unbekanntem Grund über den rechten Pistenrand hinaus und stürzte in aperes Gelände unterhalb der Piste. Bei dem Unfall zog sich der Mann schwere Verletzungen zu.
Andere Wintersportler setzten die Rettungskette in Gang. Der 54-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.