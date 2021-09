So geht es im vollsten Gefängnis Österreichs zu

Kriminelle Tür an Tür - doch es sind zu viele, und das nicht erst seit heute. Mit aktuell 1120 Insassen ist die Wiener Josefstadt nicht nur die größte, sondern auch die überfüllteste Haftanstalt im gesamten Land. Erlaubt wären an der Adresse nämlich lediglich 990 „Bewohner“. Aufrufe an die Politik, den Missstand zu ändern, verhallen seit vielen Jahren ungehört. Neben den 424 Justizwachebeamten betreuen auch 100 Ärzte, Sozialarbeiter und Pfleger den Häftlingsüberschuss nach besten Kräften - und das rund um die Uhr.