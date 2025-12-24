Wie funktioniert der persönliche Feiertag?

Die Firmenleitung kann ersuchen, an diesem Tag dennoch zu arbeiten. Dann steht aber das doppelte Entgelt (Urlaubsentgelt und Entgelt für die geleistete Arbeit) zu und es wird auch kein Urlaubstag aus dem bestehenden Urlaubsanspruch abgezogen. Das Bestimmungsrecht eines „persönlichen Feiertages“ ist für dieses konkrete Urlaubsjahr jedoch verbraucht.