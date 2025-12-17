Echtzeit-Überweisungen: Worauf muss man aufpassen?

Ab 2027 auch in anderen Währungen

Stimmt der angegebene Name nicht mit jenem des Empfängerkontos überein, haftet man schließlich selbst im Betrugsfall. Die Bank haftet jedoch dann, wenn die Daten übereinstimmen. Ausgenommen von der Empfängerüberprüfung sind beispielsweise Sparkonten und Eigenüberträge. Ab 2027 sollen Instant Payments auch in anderen EU-Währungen verfügbar werden.